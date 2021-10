Barbara D’Urso ha ricominciato la sua settimana con ‘Pomeriggio Cinque’ ed è successo un episodio che l’ha colpita moltissimo. Da casa subito tutti hanno notato il suo atteggiamento di sorpresa, infatti è parsa decisamente molto dispiaciuta per l’accaduto. Poi comunque ha proseguito la sua trasmissione ed è andata avanti senza alcun problema, concentrandosi anche su altri argomenti. Ma il suo gesto di sorpresa ha subito fatto il giro della rete, che ne sta parlando ormai da un po’ di ore.

Qualche giorno fa paura nello studio di ‘Pomeriggio Cinque’, durante la puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 21 ottobre, un forte boato ha spaventato la conduttrice Barbara D’Urso e gli ospiti in studio. Sgomento e preoccupazione anche per gli autori e gli ospiti che aspettano informazioni da qualcuno. “Si è rotto un vetro, ma è tutto ok. Stiamo calmi”, ha spiegato dopo poco la conduttrice. “Siamo talmente pieni di energie positive che impazziscono anche i vetri”, ha commentato ironicamente Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso si stava soffermando con i suoi ospiti sul ‘GF Vip 6’ e ha mandato in onda una clip che l’ha lasciata davvero a bocca aperta. Quando ha visto quelle immagini non è riuscita a nascondere la sua sorpresa e i telespettatori se ne sono accorti immediatamente. A proposito del reality show, Carmelita ha voluto fare un’anticipazione sulla puntata con Alfonso Signorini: “Mi dicono gli autori del Grande Fratello Vip che ci sarà un duro scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo”. Tutto da vedere dunque.





Il filmato trasmesso da Barbara D’Urso ha fatto riferimento alla concorrente Francesca Cipriani. Infatti, quando ha incontrato il suo fidanzato nella Casa più spiata d’Italia è esplosa di felicità. E la conduttrice Mediaset ha esclamato al termine del video: “Ohhh, ma com’è finita male questa clip. Per me la Cipriani è davvero esilarante, la amo follemente. Io ogni volta che la vedo rido come una pazza”. E poi ha interpellato i suoi ospiti su altri temi, prima di portare in porto la puntata in questione.

Dell’incontro tra Francesca Cipriani e il suo fidanzato se nera parlato anche dopo la scorsa puntata. Alex Belli ne aveva discusso con Manuel Bortuzzo e aveva svelato che sapeva da tempo di questo incontro. L’attore ha raccontato infatti che questa cosa gli era stata detta da qualcuno: “Me l’aveva detto il Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”.