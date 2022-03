“Mamma mia, non ci credo”. Barbara D’Urso crolla in diretta: sconvolta dal racconto dell’ospite

Puntata molto difficile quella di ‘Pomeriggio Cinque’, condotta da Barbara D’Urso nella giornata di giovedì 17 marzo. Ha dovuto raccontare un fatto molto angosciante, che l’ha letteralmente sconvolta. In diretta il pubblico si è subito accorto che è rimasta molto colpita da una rivelazione molto forte, che ha lasciato inevitabilmente degli strascichi in Barbarella. Ha ascoltato parole molto dure e tristi, anche se fortunatamente pare che la situazione stia rientrando piano piano.

Barbara D’Urso è stata inoltre vittima di diversi attacchi nelle ultime ore per la conduzione de ‘La Pupa e il Secchione’. Questi alcuni dei commenti degli utenti contro Carmelita, condivisi su Instagram dall’ex conduttore de ‘La Pupa e il Secchione’ Andrea Pucci: “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”.

A rendere triste e scioccata Barbara D’Urso è stato il racconto della mamma di un personaggio televisivo noto, che ha dovuto convivere con una grave problematica anni fa. E adesso è costretto nuovamente a fare i conti con un altro problema di salute. La donna ha affermato a ‘Pomeriggio Cinque’: “Ha scoperto il tumore al cervello tre anni fa, era molto grosso, ma per fortuna benigno. Per lui è stata una fortuna averlo scoperto in tempo. Purtroppo è stato sotto i ferri dalle ore 8 del mattino alle 9 di sera”.





A parlare nel programma di Barbara D’Urso è stata la madre di Francesco Chiofalo. Dopo aver ascoltato tutto con attenzione, Barbarella ha esclamato: “Non ci credo, mamma mia. Quindi tu hai aspettato tuo figlio così tante ore?”. E la signora ha aggiunto: “Sono stata un po’ preoccupata perché la chirurgia del San Camillo era ottima e quindi eravamo abbastanza tranquilli”. Poi il genitore di Chiofalo ha fatto alcune precisazioni sullo stato di salute attuale del figlio, che potrebbe avere per fortuna solo una cisti.

Infine, la mamma di Francesco Chiofalo ha quindi dichiarato davanti alle telecamere di Canale 5: “C’è una pallina grande quanto una nocciola alla base della narice sinistra, ma non si deve operare d’urgenza, come hanno scritto. La localizzazione pare non dare preoccupazioni per la sua vita”. Salvo imprevisti, dovrebbe risolvere tutto senza particolari intoppi.