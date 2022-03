C’è stato spazio anche per Barbara D’urso nell’ultima puntata del GF Vip che ha visto il trionfo, a sorpresa, di Jessica Selassié. Un’edizione che sarà ricordata come quella dei record sia per durata che per interazioni. Sulla vittoria di Jessica anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua. “Dentro ognuno di noi c’è una piccola Jessica”, ha dichiarato. Molte persone si sono rispecchiate in lei, che intanto nella Casa è riuscita a fare uscire fuori la sua essenza.



Come detto, tra gli ospiti in collegamento da fuori lo studio c’è stata anche Barbara D’Urso. La conduttrice ha parlato de La pupa e il secchione 2022, che inizierà domani sera su Italia 1, e ha ufficializzato la presenza di Soleil nella giuria. Lo aveva già fatto nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri. Annunciando anche le condizioni di salute non buone di una delle protagoniste de ‘La Pupa e il Secchione Show’. “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”.



Ad essere finita in ospedale è stata Paola Caruso. E Barbara D’Urso ha aggiunto: “Al momento deve riposare per alcuni giorni e quindi domani non ci sarà, però può darsi che Paola domani ci dirà invece che ha recuperato”. In attesa di capire cosa è successo ieri sera Alfonso Signorini ha lanciato un bomba in diretta contro di lei.







Dopo aver presentato Barbara D’Urso come la ‘signora dei reality’ ha lanciato la bomba. “Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba di tutti i giorni per una donna come lei aver accettato con entusiasmo la proposta di Italia 1 e lo fai con grande semplicità, brava”.



Barbara D’Urso ha prontamente risposto facendo notare che Italia 1 è una rete giovane e ha assicurato: “Io sono felice di prestare la mia faccia a Italia 1”. In passato, si è spesso parlato di divergenze tra Signorini e Barbara. Barbara intanto si prepara al via di stasera. Barbarella ha rivoluzionato il programma, rendendolo un reality show. I concorrenti se ne staranno all’interno di una villa e dovranno, chiaramente, intrattenere il pubblico.