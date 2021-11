Puntata scoppiettante di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di venerdì 26 novembre. E la grande protagonista è stata Barbara D’Urso, che ha deciso a sorpresa di provocare un ospite del programma. Una frase che i telespettatori non si aspettavano di udire in diretta e che avrebbe potuto mettere seriamente in difficoltà la ‘vittima’ di questo episodio. Quello che è successo nei giorni scorsi ha fatto forse sorgere qualche dubbio a Carmelita, che ha dunque fatto una domanda più che diretta.

A proposito della presentatrice, Barbara D’Urso potrebbe incredibilmente essere mandata via da ‘Pomeriggio Cinque’ già a partire da gennaio del 2022. A quanto pare il numero uno di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, vorrebbe cambiare radicalmente tutto e sarebbe pronto a dare il benservito sia a lei che a Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. Ma non è tutto perché questa scelta potrebbe essere anticipata. Il ‘Biscione’ vorrebbe tentare subito un esperimento natalizio, affidando il compito alla giornalista Simona Branchetti.

Come sapete, Barbara D’Urso è solita utilizzare uno spazio della sua trasmissione per parlare delle vicende legate al ‘Grande Fratello Vip 6’. E lo ha fatto anche stavolta, invitando un ospite che ha a che fare con una concorrente del reality show di Alfonso Signorini. Tutti si attendevano solamente congratulazioni e auguri nei suoi confronti, ma ecco che invece è spuntata fuori la vena provocatoria della conduttrice, che ha lasciato tutti di stucco. Andiamo a vedere dunque con chi ha avuto questo insolito dialogo.





Dunque, nella seconda parte di ‘Pomeriggio Cinque’ Barbara D’Urso ha toccato il tema Francesca Cipriani con la presenza in studio del fidanzato Alessandro Rossi. Quest’ultimo le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta e allora Carmelita gli ha detto: “Ma sei veramente sicuro di voler sposare la nostra Francescona?”. E il ragazzo non ha avuto alcun dubbio in merito: “Sì, è la donna della mia vita. Le ho dato l’anello di fidanzamento in un momento particolare, un momento che ci ha legato di più”.

Quindi, il fidanzato di Francesca Cipriani ha aggiunto rivolgendosi sempre a Barbara D’Urso: “Lei si trovava in ospedale e lì le ho dunque chiesto ufficialmente di fidanzarci. Ovviamente quello che ho portato al GF Vip era l’anello di matrimonio, diverso da quello di fidanzamento. Comunque colgo questa occasione per invitare te e il resto dello studio di Pomeriggio Cinque alle mie nozze con Francesca”.