Nuova avventura professionale per Barbara D’Urso. La ‘cacciata’ di Carmelita da Mediaset è stata una mazzata per la conduttrice. Negli ultimi tempi il suo spazio nella più seguita televisione privata italiana si era notevolmente ridotto, ma nessuno immaginava che l’addio sarebbe stato così brusco. Lei stessa non ha nascosto amarezza e dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico. E anche per non essere stata tutelata dopo quel famoso tweet ‘sfuggito’ all’account ufficiale di Mediaset.

Adesso, però, Barbara D’Urso riparte e lo fa con un nuovo progetto lavorativo. Dopo 15 anni di successi, critiche, dati di ascolto clamorosi e polemiche varie la donna di spettacolo partenopea non sarà al timone di “Pomeriggio Cinque“. Per la prima volta si ritroverà dall’altra parte dello schermo e chissà che non dirà la sua su quello che la tv, pubblica e privata, offrirà al pubblico. D’altra parte, a detta dei suoi detrattori, tolta di mezzo lei la televisione dovrebbe riuscire a proporre contenuti meno trash…

La nuova avventura professionale di Barbara D’Urso con un’amica

Barbara D’Urso ha deciso di aprire una società insieme con un’amica. Si occuperà di organizzazione di eventi di lusso, un settore che Carmelita conosce bene dopo tanti anni sempre col vento in poppa nello showbiz nostrano. E magari tra i suoi clienti potrà esserci anche quella Myrta Merlino chiamata da Mediaset a sostituirla. Sarà il tempo a dirci se le scorie legate al drastico stop saranno state assorbite.

Recentemente la stessa Barbara D’Urso ha dichiarato: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante – forse un giorno lo racconterò – ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no. […] Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno”.

A prendere le difese di Barbara D’Urso negli ultimi giorni è stata anche la giornalista Alda D’Eusanio che è stata molto chiara sull’intera faccenda: “Bisogna considerare che la d’Urso ha fatto molto con Mediaset, ha lavorato per tanti anni, ha portato tanti numeri, quindi da professionista io vedo quello che un professionista, un collega ha reso. E il modo di trattarla, cioè cacciarla via così, l’ho trovato un po’ troppo duro. Una cacciata un po’ dura, un fine rapporto non consensuale”. E voi come la pensate a proposito?

