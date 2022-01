“Ho rifiutato”. Barbara D’Urso gelata, arriva il clamoroso ‘no’ del super vip

Barbara D’Urso è pronta a tornare protagonista a ‘Pomeriggio Cinque’ su Canale 5, dopo la momentanea pausa durante le festività natalizie, quando ha lasciato spazio alla collega Simona Branchetti. Ma per lei sono in arrivo grosse novità entusiasmanti, che faranno piacere anche ai telespettatori. Peccato però che debba incassare già una brutta notizia. Infatti, un personaggio famoso ha già rifiutato la proposta e non sarà presente nella trasmissione che Carmelita dovrebbe condurre a breve.

Nei giorni scorsi Barbara D’Urso è invece apparsa molto addolorata, dopo la morte della giornalista e figlia di Enzo Tortora, Silvia Tortora: “Giornalista e scrittrice, si è da sempre spesa per la giustizia nella memoria del padre. Un grande abbraccio a tutta la famiglia, che di dolore ne ha già avuto tanto…”. E ha chiuso con il suo consueto cuore rosso. Diversi i messaggi scritti dagli utenti, che hanno condiviso il suo stato d’animo: ““Mi dispiace tanto”, “Ciao Carmelita, mi dispiace e condoglianze alla sua famiglia”.

Nella prossima primavera Barbara D’Urso dovrebbe trasferirsi a Italia 1 e per la prima volta in assoluto condurrebbe lì un programma Mediaset. Pare che sia stata ormai selezionata come presentatrice de ‘La pupa e il secchione 2022’ ed era subito uscito fuori un nome bomba che avrebbe dovuto accompagnarla. A rivelare questa informazione era stato ‘Oggi’, ma nelle scorse ore ‘TvBlog’ ha praticamente smentito la news con dichiarazioni ufficiali del diretto interessato, che ha respinto l’offerta.





Ad aver rigettato la proposta di Mediaset e quindi di affiancare Barbara D’Urso è stato Cristiano Malgioglio: “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito. Attualmente ho altri progetti incompatibili con la partecipazione a questo programma – ha precisato l’uomo a ‘TvBlog’ -. Questo programma lo trovo comunque molto bello e divertente, ringrazio di cuore Mediaset e Barbara D’Urso per l’invito”. Nulla da fare dunque per il pubblico, che dovrà rinunciare alla professionalità e alla simpatia dell’artista.

Cristiano Malgioglio è stato grande protagonista in televisione negli ultimi anni. Attualmente è giurato di ‘Tali e Quali’ di Carlo Conti su Rai 1 e dal 2021 giurato di ‘Tale e Quale Show’. L’anno scorso è anche stato uno dei concorrenti del ‘GF Vip’ e commentatore dell’Eurovision Song Contest, che ha poi visto la straordinaria vittoria dei Maneskin, vincitori precedentemente di Sanremo 2021.