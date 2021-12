Barbara D’Urso e Mara Venier insieme. No, non in tv (almeno per ora), ma a cena. Per anni “rivali” nella domenica pomeriggio, le due conduttrici hanno condiviso una bellissima serata con altri amici e le foto su Instagram sono la prova di come tra loro ci sia un legame che va ben oltre il lavoro e soprattutto le ruggini di cui si è tanto parlato.

La prima a pubblicare gli scatti della cena è stata la padrona di casa di Domenica In; più tardi anche la ex regina di Domenica Live ha voluto regalare ai suoi fan alcune immagini dell’appuntamento milanese che ha visto partecipare tanti altri vip. Ma già qualche mese fa, Barbara D’Urso aveva parlato del suo rapporto con la collega sui social: “Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire, e nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. Love you”.

Barbara D’Urso colta alla sprovvista a Pomeriggio 5

Quest’anno Barbara D’Urso ha dovuto rinunciare al suo programma della domenica, ma con Pomeriggio 5 è in onda tutti i giorni. Anche l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, Carmelita era in studio per aggiornare e divertire il pubblico ma sul finire della puntata, durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa, c’è stato un imprevisto.





Barbara D’Urso stava parlando in collegamento con Asia Valente, finita al centro di una polemica perché disposta a tutto per soldi. Una confessione, questa, che sta facendo molto discutere e che nello studio di Pomeriggio 5 è stata affrontata con la diretta interessata e altri ospiti e opinionisti. Ma proprio mentre la conduttrice si stava rivolgendo all’ex gieffina, invitandola poi in puntata a chiarire meglio la sua posizione, il colpo di scena.

LA SIGLA DELLA CHAMPIONS CHE PARTE A CASO ✈️ #pomeriggio5 pic.twitter.com/9udsdRGppJ December 8, 2021

Barbara D’Urso è stata interrotta all’improvviso perché in studio è partita la sigla della Champions League. La conduttrice non se l’aspettava ed è rimasta di stucco, girandosi più volte come a voler capire dagli autori cosa stesse succedendo. Poi ha sdrammatizzato: “Cos’è? Che musica è? Ah, la musica della Champions?! Mercoledì… l’Immacolata, m’aspettavo una musica sacra e invece parte la Champions. Va bene, ok, sto anche sforando”.