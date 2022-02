Una vera e propria bomba è stata sganciata in queste ore da una collega di Barbara D’Urso, infatti un personaggio famoso le ha confessato di che è stata presentata una denuncia nei confronti di Carmelita. Se n’era parlato in questi anni, ma mai erano arrivate conferme. Stavolta sembra che non ci siano più dubbi e quindi su Barbarella è stata rivelata una notizia negativa. E c’è ovviamente un motivo dietro questa denuncia e bisogna tornare indietro nel tempo per riuscire a capire tutto.

Solo pochi giorni fa è uscita fuori invece una notizia boom su Barbara D’Urso. Secondo quanto riportato da ‘Dagospia’, lei sta per diventare nonna per la prima volta. Il portale di Roberto D’Agostino ha raccontato: “Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”. Ma conferme ufficiali in merito non sono ancora arrivate.

A svelare ogni dettaglio su Barbara D’Urso è stata la conduttrice di ‘Belve’, Francesca Fagnani, che a ‘FQ Magazine’ ha anticipato una rivelazione clamorosa di una sua ospite vip, la cui intervista integrale sarà trasmessa nella serata del 18 febbraio su Rai 2: “Ha fatto più di una dichiarazione sconvolgente. S’, direi più di qualcuna. E posso anticipare che per la prima volta rivela di aver denunciato Barbara D’Urso, che nei suoi programmi ha parlato a lungo del suo argomento”. E dunque c’è stata la resa dei conti.





Colei che avrebbe presentato dunque questa denuncia contro Barbara D’Urso sarebbe stata Pamela Prati, dopo la famosa vicenda riguardante il fantomatico Mark Caltagirone. Quest’ultimo non era purtroppo mai esistito e Barbarella ne aveva parlato in molte occasioni nelle sue trasmissioni. Ora, non resta che ascoltare tutte le sue dichiarazioni a ‘Belve’ e c’è anche chi pensa che la conduttrice Mediaset possa intervenire sulla questione. Difficile immaginare però un confronto D’Urso-Prati.

Pamela Prati aveva annunciato di essere vicina al matrimonio con questo Mark Caltagirone nel dicembre del 2018. Poi nella primavera dell’anno successivo tutti ne avevano parlato. Un anno dopo la showgirl aveva poi dichiarato di essere stata plagiata perché molto vulnerabile in quel periodo. Ma gli strascichi della sua brutta storia non sembrano essere finiti qua.