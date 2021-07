Nel 2013 Barbara De Santi faceva il suo ingresso a Uomini e Donne, nel parterre delle dame, diventando ben presto uno dei personaggi più in vista. Il suo carattere schietto l’ha resa una delle protagoniste più amate del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo una relazione di tre anni con Davide Maggio, Barbara De Santi ha fatto il suo ritorno in studio nel 2018 condividendo con Gemma Galgani Barbara ha anche condiviso un uomo: Maurizio Guerci, che ha avuto una brevissima conoscenza con Gemma Galgani ma ha anche sedotto e abbandonato Barbara. Maurizio era comparso nelle Instagram story di Barbara De Santi, acerrima nemica della dama torinese di Uomini e Donne, ma la loro storia era poi finita come quella con Gemma Galgani.

“Con Maurizio è tutto finito. Ho scoperto che ha un’altra – aveva raccontato Barbara De Santi – ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”. Lo scorso anno la dama storica del trono over ha fatto il suo debutto nella musica. Barbara ha formato il gruppo delle LoomLoom insieme a Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato. Le 4, con il supporto del chitarrista Daniele Bonadei, hanno composto e lanciato il loro primo singolo.





“Allora dai corri qui da me, oppure io raggiungo te e lascia stare Instagram, dai balla, vieni qua” è il ritornello della canzone dell’ex dama di UeD. Barbara De Santi è rimasta nel cuore di milioni di persone e ora che non fa parte più del parterre in tanti si chiedono che fine abbia fatto.

Barbara De Santi ha cambiato look ed è stata una pioggia di commenti e complimenti. Oggi l’ex dama ha i capelli più lunghi con dei leggeri colpi di sole, un look che rende molto armonioso il suo volto. “Sei bellissima”, “Stai benissimo così”, “Con questi capelli sei una favola”, sono alcuni dei commenti lasciati alla foto di Barbara De Santi.