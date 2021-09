“Questioni di soldi”: Paola Barale, niente da fare: sembrava fatta, poi il clamoroso dietrofront

Milly Carlucci vuole stupire anche quest’anno con ‘Ballando con le stelle’ e, nonostante abbia subito un duro colpo con l’addio inaspettato di Raimondo Todaro, è convinta di poter fare un’edizione molto interessante. Il cast si sta componendo piano piano ed è di assoluto livello, ma è notizia di qualche ora fa che un nome dato praticamente quasi per ufficiale sarebbe saltato ormai definitivamente. Una doccia gelata per la conduttrice, che è costretta a rimboccarsi le maniche e trovare un’alternativa.

Intanto, in un’intervista rilasciata nelle scorse ore Simone Di Pasquale ha parlato ovviamente di Ballando con le stelle. E ha fatto un annuncio importante: quella del 2021 sarà l’ultima edizione dello show a cui parteciperà. Infatti ha deciso di dire addio a Milly Carlucci. Il loro sodalizio va avanti dal 2005: Di Pasquale è presente a ‘Ballando con le stelle’ fin dalla prima edizione. “Non so ancora cosa farò in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con Milly Carlucci per manifestarle la mia gratitudine”.

A sganciare la bomba su ‘Ballando con le stelle’ è stato il sito ‘Dagospia’, che è certo che la vip abbia rifiutato la proposta del programma per motivi economici. Ecco quanto svelato: “La Rai ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma bisogna pur farli i conti. Per questo motivo il nome di una protagonista, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio per ragioni economiche”. E sarebbe una brutta sorpresa per la Carlucci.





Ad aver detto quasi di no all’offerta di ‘Ballando con le stelle’ sarebbe stata Paola Barale, che non è riuscita a mettersi d’accordo con il programma. Nonostante questo forfait clamoroso, ci saranno nella trasmissione Marcell Jacobs, Roberto Mancini e presumibilmente anche l’ex calciatore Ronaldo. Ma sono davvero tanti altri i nomi usciti fuori nell’ultimo periodo, quindi si avrà sicuramente tanto spettacolo e divertimento. Ma questo no della Barale non era decisamente proprio in calendario.

Eppure per ‘Novella 2000’ era vicinissimo il ritorno sul piccolo schermo dell’ex valletta di Mike Bongiorno. Il settimanale diretto da Roberto Alessi aveva aggiunto che la showgirl piemontese aveva addirittura già firmato il contratto. La sigla sembrava fosse arrivata venerdì 27 agosto: “Novella 2000 è in grado di anticiparvi che nella rosa di concorrenti di Ballando con le Stelle 2021 dovrebbe esserci anche Paola Barale”.