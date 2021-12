Grandiosa, incredibile, finale di Ballando con le Stelle. L’avventura di Milly Carlucci e amici, si è conclusa sabato 18 dicembre e naturalmente c’è un vincitore. Ma prima di questo, ripercorriamo brevemente tutto quello che è successo durante la serata. Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style sono stati i primi eliminati della finale. Sono stati penalizzati dal voto della giuria e dal tesoretto. Alberto Matano ha preferito regalare il suo bonus ad Arisa mentre il tribuno del popolo Rossella Erra ha optato per Morgan. Successivamente sono partite le sfide dirette: Morgan contro Arisa, Bianca Gascoigne contro Sabrina Salerno.

Tuttavia Morgan ha perso contro Arisa: un risultato che ha portato Marco Castoldi a dare di matto di fronte ai giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Bianca Gascoigne in coppia con Simone Di Pasquale ha invece avuto la meglio sulla favorita Sabrina Salerno. Ma non è finita perché durante la finale di Ballando con le Stelle 2021 non sono mancati i premi agli altri concorrenti. Valeria Fabrizi, indubbiamente la vincitrice morale di questa edizione, si è aggiudicato il Premio Paolo Rossi, ovvero il premio per l’esibizione più commovente.

A scegliere l’attrice 85enne il tribuno del popolo Rossella Erra. Tutto il gruppo di lavoro di Ballando con le Stelle ha invece assegnato il Premio Sorriso a Fabio Galante per la sua simpatia, gentilezza e umanità dietro le quinte. Non è mancato il simpatico Premio Maurizio Aiello, che viene dato ai concorrenti che hanno affrontato più spareggi nel corso della trasmissione.





A vincerlo quest’anno Alvise Rigo, eliminato alla semifinale. Sabrina Salerno ha ottenuto un premio da Carolyn Smith per l’esibizione più emozionante della serata: la sensuale rumba tra la cantante e Samuel Peron. Ma veniamo alla parte fondamentale: hanno vinto Ballando con le Stelle 2021… Arisa e Vito Coppola.

Un trionfo aspettato e meritato quello dei dura ragazzi. Chi ha seguito sa bene che la cantante è stata apprezzata dai giurati e dal pubblico per la sua costanza e bravura. Ma soprattutto per il suo impegno. Poi quel feeling speciale che si è instaurato tra Arisa e il suo insegnante di danza. Brava, Arisa, campionessa di Ballando con le Stelle.