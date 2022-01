“Lascia anche lei”. Ballando con le stelle, l’indiscrezione bomba: brutto colpo per Milly Carlucci

Selvaggia Lucarelli è uno dei volti più noti di Ballando con le stelle. È in giuria dal 2014 e il suo arrivo ormai otto anni fa fece storcere il naso a parte del pubblico a causa della sua poca preparazione sul mondo della danza. La giornalista ha però subito lasciato il segno con i suoi commenti intelligenti e puntigliosi, mai banali. E col tempo ha imparato pure qualcosa del settore, tanto da scontrarsi più volte con la presidentessa di giuria Carolyn Smith.

Quest’anno sono stati violenti gli scontri con Morgan. Tutto è iniziato dopo la performance del cantante che in quella occasione si esibì con una samba. Dopo il commento di Carolyn Smith che ha puntualizzato l’assenza tecnica nei passi, è arrivato quello di Selvaggia Lucarelli che ha acceso la rabbia del concorrente. “Io ho compreso il samba, ho fatto un atto di religione, anche se non ho eseguito i passi alla perfezione”, ha ammesso Morgan. “Sei partito aggressivo? A me sembrava uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”, le parole di Lucarelli; “Quelli che frequenti tu”, la pungente replica; “È un autogol, visto che mi hai frequentata” ha aggiunto la giudice.

Poi c’è stata la provocazione a Sabrina Salerno definita troppo “accollata” da Selvaggia Lucarelli. La concorrente genovese che si mostra sexy e attraente pur senza mostrare la sua generosa scollatura. La giornalista, opinionista e giurata, Selvaggia Lucarelli, lo nota e stuzzica prontamente l’aspirante ballerina: “Questa sera sono scollata più io di te”.





Insomma diversi sono stati gli episodi che hanno visto protagonista Selvaggia Lucarelli. Tanto che il settimanale Vero lancia una indiscrezione: l’addio della giornalista a Ballando con le stelle. Nell’edizione 2022 potrebbe non tornare al fianco di Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. I motivi non sono chiari, ma dopo otto anni l’esperienza di Selvaggia Lucarelli nello show di Milly Carlucci potrebbe terminare. Il suo addio seguirebbe quello dei ballerini Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Attualmente Selvaggia Lucarelli, oltre all’impegno con Milly Carlucci a Ballando con le stelle, conduce il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital. In più in questo periodo la Lucarelli sta promuovendo il suo nuovo libro: Crepacuore-Storia di una dipendenza affettiva. Un libro in cui ha descritto una brutta esperienza della sua vita privata. Un amore malato, tossico, che l’ha paralizzata per anni. Una vera e propria dipendenza affettiva che Selvaggia è riuscita a superare solo col tempo e con la buona volontà. Selvaggia Lucarelli fa coppia con lo chef e food influencer Lorenzo Biagiarelli.