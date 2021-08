Ballando con le stelle sta continuando a perdere pezzi. Abbiamo avuto modo di assistere alla discussione social tra la timoniera della trasmissione danzante Milly Carlucci e il coreografo Raimondo Todaro. Quest’ultimo infatti ha scelto di lasciare il programma per battere nuove strade, ed è per questo che volerà ad Amici sotto l’ala di Maria De Filippi.

“Sono entrato a Ballando a 18 anni, ora ne ho 34: non aveva senso continuare”. E a quanto pare Milly era stata più o meno avvisata sulla volontà di Todaro di formarsi percorrendo anche altre vie. Adesso però, concentrandoci su notizie più liete, è possibile annunciare a gran voce che lo stop di altre due ballerine è dovuto a motivi ben più.

Infatti Come Veera Kinnunen, anche Ornella Boccafoschi è incinta. “Proprio così… Fagottino in arrivo!”, scrive su Instagram, mettendo in mostra un paio di scarpine da neonato, la ballerina e insegnante di danza che nell’edizione 2020 aveva duettato con Ninetto Davoli. Ornella è del 1984,è è sposata con il poliziotto catanese Francesco Samperi.





La giovane coppia ha già una figlia, Matilde che ha due anni e mezzo. Su Di Più, dove sia lei che la Kinnunen mostrano il pancione, la Boccafoschi ha spiegato che sarà un maschietto e che verrà chiamato Federico. Ornella ha raccontato che invierà le cellule staminali del cordone ombelicale in una clinica in Polonia, affinché vengano conservate.

Quel che è ovvio è che non potrà per certo prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle, al via dal 16 ottobre su Rai1. Sotto al post non si risparmiano i messaggi di auguri, anche da alcuni colleghi di Ballando con le stelle. “Auguri Ornellina”, scrive Anastasia Kuzmina, mentre Samanta Togni lascia un cuore. “Favolosi”, scrive Stefano Oradei.