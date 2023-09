Ballando con le Stelle, arriva un altro nome ufficiale. Lo show del sabato sera di Milly Carlucci debutterà su Rai 1 il prossimo 21 ottobre, manca un mese dunque al via ma la curiosità del pubblico è – è il caso di dirlo – alle stelle da settimane. Numerosissime le indiscrezioni circa il presunto cast di questa nuova edizione, ma solo in questi ultimi giorni gli account ufficiali della trasmissione stanno iniziando ad annunciare i personaggi che prenderanno parte al talent show.

E allora fino a questo momento siamo sicuri che troveremo in pista Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Paola Perego e da ultimo il giornalista Antonio Caprarica. “Buongiorno cari amici. Di solito mi vedete in giacca e cravatta. Ma sono sempre io, Antonio Caprarica, immerso nelle fresche acque dove ho passato l’estate a nuotare per allenarmi. Rinforzare la muscolatura in vista della grande sfida autunnale per la Corona”, ha detto nella presentazione.

Ballando con le Stelle, la nuova concorrente arriva da Mediaset

“Non quella d’Inghilterra di cui vi racconto da anni, ma un’altra ugualmente scintillante tentatrice. Quella di miglior ballerino, di campione di Ballando con le stelle. Quest’anno in gara ci sarà anche io. Come vedete ce la sto mettendo tutta, ma conto moltissimo sul vostro aiuto e sostegno. Arrivederci a presto”.

E da un personaggio storico della Rai a una di Mediaset. Proprio poche ore fa è stata annunciata dagli account ufficiali di Ballando con le Stelle la presenza di Sara Croce. Che per la sua presentazione non si è mostrata in tenuta sportiva come gli altri, ha voluto fare qualcosa di diverso.

📣 Sara Croce si prepara a #BallandoConLeStelle 2023: niente ginnastica, niente preparazione atletica ma scorte di energia solare!@milly_carlucci pic.twitter.com/7tjzC0YD9Q — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) September 20, 2023

L’ex Bonas di Avanti un altro (il game show del preserale di Canale 5 di Paolo Bonolis, ndr) infatti, nel video pubblicato sui social del programma di Milly Carlucci prende il sole e si rilassa prima di partire con questa avventura a Ballando con le stelle 2023. “Fa scorte di energie solari”, si legge.