“Chi vince Ballando con le stelle”. Bomba sul programma di Milly Carlucci: il nome spifferato dal giudice

Colpo di scena a ‘Ballando con le stelle’. Una persona che conosce benissimo le dinamiche interne del programma di Milly Carlucci ha svelato il nome del vincitore. E questa rivelazione ha lasciato tutti a bocca aperta, visto che si tratta di un nome probabilmente inaspettato. Ovviamente c’è una spiegazione sul perché tutti siano rimasti sorpresi da questa clamorosa previsione. Chissà se avrà davvero ragione, intanto la bomba l’ha sganciata e il pubblico attenderà con pazienza l’evolversi della trasmissione.

Recentemente Milly Carlucci ha parlato anche del bacio a ‘Ballando con le stelle’ di Arisa e Vito Coppola: “Cosa nasce da un bacio dato sul palcoscenico, nascerà un amore? Chi lo può dire”. “Arisa è una meraviglia da contemplare– ha aggiunto Milly Carlucci -. Io non parlerei di cambiamento direi semplicemente che la luce si è accesa su di lei. Le donne sono complesse, abbiamo tante sfaccettature ed adesso si è accesa questa della sensualità”. Ma veniamo adesso al tema del momento e al possibile vincitore.

La confessione su chi potrebbe vincere ‘Ballando con le stelle’ è stata fatta durante la puntata del 3 dicembre di ‘Storie Italiane’ di Eleonora Daniele da parte di Guillermo Mariotto: “Nel mio sogno non solo superava il ripescaggio di domani sera, ma Ballando con le stelle addirittura lo vinceva. Nel sogno che ho fatto ho visto vincere Ballando con le stelle 2021 e alzare la coppa. Si è trattato di un sogno divertente, è successo tutto solo nella mia testa”. Staremo a vedere se si realizzerà questa previsione.





Guillermo Mariotto ha fatto il nome di Mietta come vincitrice di ‘Ballando con le stelle’. Al momento è estromessa dal programma in onda il sabato sera su Rai 1, ma secondo il suo sogno riuscirà non solo a superare quell’ostacolo ma a raggiungere la finale e a trionfare davanti a tutti. Un’ipotesi per ora complicata, ma ovviamente non impossibile da avverarsi. Non resta che attendere innanzitutto la puntata del 4 dicembre per vedere se la cantante pugliese ce la farà a ritornare a ‘Ballando’.

La stessa Mietta è tornata a parlare della polemica legata al suo mancato vaccino: “Da parte mia non c’è mai stata contrarietà al vaccino. Ripercorrendo quello che mi è successo non sono stata attaccata da Selvaggia, che ha fatto la sua domanda legittima, ma dai leoni da tastiera e non solo. Mi sono trovata in una stanzina da sola e confusa. Ho avuto un eccesso di riservatezza davanti ad una richiesta”.