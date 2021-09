C’è un po’ di maretta tra Morgan e Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Almeno questo è quello che emerge da un’indiscrezione di Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola. La rivista di Alfonso Signorini ha raccontato che la presenza dell’artista nella trasmissione di Milly Carlucci è a forte rischio. Tra l’altro Morgan è stato uno dei primi nomi ad essere annunciato come concorrente della nuova edizione del talent show in partenza sabato 16 ottobre 2021.

Ma parliamoci chiaro, quando c’è di mezzo Marco Castoldi, non è mai tutto ‘easy’. Ma cosa è successo? Sembra infatti che le parti non avrebbero ancora trovato un accordo soddisfacente in merito al contratto: “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura”. Questo scrive Chi Magazine che parla apertamente di frizioni tra le parti sull’intesa da raggiungere a livello contrattuale. Si tratta dello stesso problema, sembra, che Milly ha iniziato ad avere anche con Paola Barale.

Ballando con le Stelle, Morgan a rischio

La stessa Barale, a un certo punto, da quello che si vocifera nei corridoio di Viale Mazzini, è stata data come presenza certa nella trasmissione di Rai Uno. Addirittura è stato raccontato che la si è vista nelle sedi Rai per la firma del contratto. Tuttavia, dopo qualchee giorno qualcosa sarebbe andato storto e la Barale sembra non faccia più parte del cast di Ballando con le Stelle. Il settimanale Di Più Tv, nelle scorse ore, ha rivelato in anteprima il cast completo e ufficioso del programma.





Ma chi c’è di confermato finora a Ballando con le Stelle? Albano, Arisa, Memo Remigi e teoricamente Morgan, si dovrebbero aggiungere alla gara il pilota Andrea Iannone, l’ex calciatore Fabio Galante, la cantante Mietta, l’attrice Valeria Fabrizi, la showgirl Sabrina Salerno, il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo, il parrucchiere Federico Fashion Style e Bianca Gascoigne, figlia dell’ex centrocampista Paul.

Dal punto di vista degli ospiti big che sbarcheranno in una puntata del talent, ci saranno il velocista Marcell Jacobs, oro leggendario nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Per quel che riguarda la giuria, nessuno scossone. Dietro ai banchi di Ballando con le Stelle, a dare voti e ad accendere la miccia delle discussioni, ritroveremo Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Avanti tutta, allora!