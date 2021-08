“Sono pronto”. Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci: ha detto sì proprio ‘lui’. I fan del programma esultano

Dopo la probabile partecipazione di Paola Barale Milly Carlucci mette a segno un altro colpaccio. Ormai la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” sta prendendo forma e non si fa che parlare dei possibili concorrenti. Lo show prenderà il via il 16 ottobre, ovviamente l’appuntamento è sempre il sabato in prima serata su Rai1. Per la trasmissione ci sarà una sfida importante da affrontare, perché nello stesso orario va in onda anche “Tu si que vales”, altro show che piace molto al pubblico.

Per Milly Carlucci quello contro Maria De Filippi è un confronto pieno di insidie e che si è risolto spesso, per non dire sempre, a favore della moglie di Maurizio Costanzo. Ma di certo la presentatrice della Rai non intende abbattersi e, anzi, per il suo prossimo Ballando ha in serbo qualcosa di speciale. Confermata in blocco la giura composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Tra i ballerini, secondo TPI, potrebbe esserci Morgan.

Ma il vero colpaccio di Milly Carlucci è un altro. Soltanto qualche giorno fa la conduttrice aveva espresso il desiderio di avere nel cast di “Ballando con le Stelle” l’atleta Marcel Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ebbene la risposta dello sportivo è arrivata. In una intervista al settimanale DiPiù Jacobs ha affermato: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte”.





“Mi esalta – ha spiegato Marcel Jacobs – l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”. Dunque il forte corridore non sarà un concorrente, ma parteciperà ad una puntata dello show di Rai1, una puntata che si preannuncia speciale.

Confermata nel frattempo anche la partecipazione di Morgan che ha candidamente ammesso di aver bisogno di lavorare in questo momento. Secondo Dagospia, però, il cantante sarebbe presente soltanto a tre puntate di Ballando. E sempre il portale di Roberto D’Agostino ha fatto anche altri nomi dei possibili concorrenti. Si parla dell’ex calciatore Fabio Galante e del parrucchiere Federico Fashion Style. Sono aperte, inoltre, le trattative tra lo staff del programma e Sabrina Salerno, Dj Albertino e Albano Carrisi. Infine il settimanale Nuovo ha parlato anche di Maddalena Corvaglia, Mietta e Valeria Fabrizi.