Ballando con le stelle, grandi colpi di scena durante lo show di Milly Carlucci. Non solo i talenti sul palcoscenico, ma anche qualcosa che sfiora le corde del cuore. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere come la danza riesca a fare nascere anche splendidi rapporti d’amicizia che alle volte potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Durante la scorsa edizione del programma di Milly Carlucci non si è fatto altro che parlare del feeling nato tra Elisa Isoardi, grande rivelazione sul palcoscenico, e il ballerino Raimondo Todaro. In molti hanno sperato che l’amicizia tra i due potesse diventare ben altro. Questo non è accaduto, ma i due ci sono andati molto vicini.

Ma ci pensa la nuova edizione di Ballando a riaprire le scommesse. I riflettori restano accesi su un pettegolezzo, lanciato da Dagospia in seguito alla pubblicazione di una foto sul settimanale Gente. Lo scatto mostrava Andrea Iannone e Lucrezia Lando divertiti, complici e soprattutto insieme lontano dalle telecamere.





“Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l’ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi?”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

E ancora: “Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”, Un semplice legame d’amicizia o c’è ben altro?

I pettegolezzi, al momento, restano tali, proprio perché la coppia di danza non avrebbe toccato l’argomento, né hanno fornito ulteriori indizi che possano fare pensare all’inizio di una frequentazione. Forse la vicenda troverà un punto definito, proprio come è accaduto per Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, oppure se saranno rose, non potranno che fiorire.