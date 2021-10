Siamo ormai in dirittura d’arrivo per ‘Ballando con le stelle’. Il programma condotto da Milly Carlucci ripartirà infatti sabato 16 ottobre su Rai 1 e c’è grande attesa per scoprire chi si esibirà meglio e troverà subito il consenso della giuria. Ci sono tante novità quest’anno, anche se le problematiche già non mancano. L’insegnante Oxana di Albano Carrisi ha avuto un problema ad un piede ed è rimasta in dubbio, ma la speranza è che stavolta gli imprevisti siano inferiori rispetto al passato.

Nella serata del 14 ottobre Alberto Matano ha contattato Milly Carlucci, che da remoto ha voluto parlare di ‘Ballando con le stelle’. Ma qualcosa non è andato immediatamente per il verso giusto. La conduttrice è stata vista nello schermo dello studio, ma lei non si è minimamente accorta di essere già in diretta. A quel punto, Matano l’ha subito chiamata in causa: “Milly”. E lei si è resa conto di aver commesso una gaffe. Poi però è scoppiata a ridere e il tutto è rientrato nei canoni della normalità.

Nella squadra di ‘Ballando con le stelle’ ci sono state numerose conferme, dalla Smith alla Lucarelli passando per Zazzaroni e Mariotto. Ma c’è una persona che è rimasta molto delusa dalla decisione assunta da Milly Carlucci. Lui è infatti stato escluso dalla trasmissione e ha parlato adesso per la prima volta, da quando ha appreso la brutta notizia. E ha anche illustrato nei dettagli i motivi che avrebbero portato a questa decisione definitiva, che inevitabilmente l’ha rattristato decisamente tanto.





Durante il suo intervento radiofonico su Rtl 102.5, Antonio Fredella ha raccolto la testimonianza di Antonio Razzi, escluso dal cast di ‘Ballando con le stelle’: “Speravo di essere richiamato, ma resterò fedele a Milly Carlucci. Mi hanno detto di no perché quest’anno hanno tagliato il budget del 15%. Ma anche lo scorso anno c’erano state delle sforbiciate ed ho accettato lo stesso. Farei Ballando con le stelle anche gratis”. Lui è comunque pronto eventualmente a fiondarsi in un’altra avventura.

Dopo la batosta subita da ‘Ballando con le stelle’, Antonio Razzi non ha chiuso le porte al ‘Grande Fratello Vip’: “Ho fatto un colloquio con Alfonso Signorini l’anno scorso, ma non ho saputo più nulla. Ci andrei subito anche oggi”. E chissà se il conduttore del reality show di Canale 5 non lo prenderà davvero in considerazione. Tutto dipenderà anche quanto durerà il programma e se stavolta lo convincerà appieno.