Ancora una volta Milly Carlucci ce l’ha fatta ad ottenere un risultato straordinario per il suo programma ‘Ballando con le stelle’. Non era facile convincerli, ma lei ha insistito e alla fine è riuscita a portare a casa l’obiettivo. Papà e figlia famosi saranno di scena nella prossima puntata della trasmissione, in onda su Rai 1 sabato 27 novembre. L’annuncio è stato fatto dalla stessa padrona di casa sul profilo ufficiale Instagram di ‘Ballando con le stelle’, tramite un video visto da migliaia di utenti.

Nell’ultimo appuntamento in diretta con ‘Ballando con le stelle’, luci accese su Arisa e il maestro di ballo Vito Coppola, che a fine esibizione hanno ben pensato di baciarsi con grande meraviglia degli spettatori. “Mariotto, ma dov’eri?!”, ha chiesto Arisa rivolgendosi al giurato un po’ troppo distratto. Inevitabile, per la produzione, mandare il replay del momento del bacio. Ma a tutto c’è una spiegazione. Lo ha chiarito subito dopo Arisa.“Qui sto facendo delle cose che non mi aspettavo di riuscire a fare, per me è come aver vinto”.

Dunque, parlando della prossima puntata di ‘Ballando con le stelle’, Milly Carlucci ha affermato: “Sono molto felice perché non li vedevo da tempo. Lui soprattutto ha un posto speciale nel mio cuore perché abbiamo fatto tante cose insieme, che magari poi vi racconteremo. Li aspetto tutti e due con gioia”. Saranno precisamente i ballerini per una notte, come aveva già anticipato ‘DavideMaggio.it’. E il loro compito ovviamente non è da poco perché ne dovranno svolgerne uno delicato.





Ad essere protagonisti assoluti dell’ultimo sabato di novembre di ‘Ballando con le stelle’ saranno Lino Banfi e sua figlia Rosanna. Avranno entrambi il compito di accumulare i punti, utili per il tesoretto finale. Quest’ultimo sarà successivamente utilizzato da Alberto Matano, mentre Rossella Erra potrà invece indirizzare metà di quel punteggio ad una coppia differente da quella scelta dal conduttore de ‘La Vita in diretta’. Non resta che aspettare qualche giorno e poi potremo vederli all’opera.

La figlia di Lino Banfi, Rosanna, è nata a Canosa di Puglia ma è cresciuta nella capitale Roma. Ha interpretato alcuni film in veste di attrice negli anni Ottanta in compagnia del padre. Nel 2014 è riuscita a conquistare il ‘Premio Leonardo Azzarita’ a Molfetta. Ha dovuto fare i conti con un tumore al seno, che ha superato brillantemente. Poi ha anche svolto il ruolo di testimonial per la prevenzione del cancro.