“C’è lei per Milly”. Ballando con le stelle, il nome bomba è servito. La scelta dalla conduttrice in persona

Ballando con le stelle, a poco meno di un trimestre dal via si stringe il cerchio intorno ai nuovi concorrenti. Sono stati giorni convulsi, gli ultimi, per Milly Carlucci che ha accusato l’addio, con polemica, di Raimondo Todaro dopo ben 14 anni di presenza fissa nello show. “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito)”, aveva scritto Raimondo Todaro in risposta alla critiche della conduttrice.



“Ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione”. Decisione che non pesa sulla composizione del nuovo cast di Ballando con le stelle.



Nelle ore scorse era uscita fuori però una notizia molto interessante sulla prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Infatti, stando a quanto riferito dal sito ‘Dagospia’, sarebbe ormai data quasi per certa la presenza di un importante vip, anzi, per la precisione un ex famoso calciatore. Si tratta di Fabio Galante. Fabio Galante è stato un difensore centrale abile nel gioco aereo. Nella sua carriera da calciatore ha indossato le maglie di Livorno, Empoli, Genoa, Torino e Inter.







Poi nel 2012 è diventato direttore sportivo e ha lavorato nel Chiasso. Poi è riuscito anche a diventare allenatore e dal 2 agosto del 2018 è stato nominato osservatore dell’Inter. Ha vinto una Coppa Anglo-Italiana col Genoa e una Coppa Uefa con l’Inter. Ma non è l’unica bomba in arrivo a Ballando con le stelle, secondo i ben informati infatti Milly avrebbe pescato nel cast del ‘Cantante mascherato’.



Tra i ballerini di Ballando con le stelle infatti potrebbe esserci Mietta. Un volto particolarmente amato dal pubblico. Negli anni ha preso parte anche a Music Farm e non ha rinunciato ad esperienze come attrice. La musica il suo amore che, per 8 volte, l’ha portata sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.