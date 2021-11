“Siete stati eliminati”. Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci a fine serata

Grandiosa puntata di Ballando con le stelle, quella di sabato 13 novembre 2021. Tanti i colpi di scena, le performance belle, quelle brutte… discussioni e anche qualche parola fuori posto. Insomma, dal punto di vista prettamente televisivo, c’è stato di tutto. Ma come ogni talent show che si rispetti, al termine della puntata è ora dei bilanci. Ad avere la peggio durante l’ultima puntata di Ballando, sono stati Mietta e Maykel Fonts: sono loro due gli eliminati della quinta puntata.

La coppia – nonostante l’evidente bravura della cantante – è stata penalizzata dai recenti problemi di salute. L’artista è stata assente da Ballando con le stelle per tre settimane a causa del Covid-19 e per cercare di rientrare in gara ha dovuto sostenere lo spareggio finale. Un’assenza prolungata che ha spinto il pubblico a premiare altre coppie che in questo periodo ha imparato a conoscere meglio. La vera domanda che in tanti si stanno facendo è se Mietta sia stata penalizzata dal non essersi vaccinata.

Ricorderete infatti la polemica di Ballando con le stelle con Selvaggia Lucarelli di alcune settimane fa. Fatto sta che Mietta e Maykel Fonts hanno perso contro Sabrina Salerno e Samuel Peron e Alviso Rigo e Tove Villfor. Bianca Gascoigne si è classificata al primo posto grazie all’ottimo tango ballato con il suo maestro ma pure perché ha vinto la prova a sorpresa che le ha regalato ben 30 punti extra.





Le cose a Ballando con le stelle sono poi cambiate col tesoretto, quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 60 punti (come il punteggio ottenuto da Claudia Gerini, ballerino per una notte, e dall’ospite d’onore Massimo Ranieri) ed è finito per la seconda volta consecutiva nelle mani di Valeria Fabrizi.

Matano ha deciso di premiare l’attrice di Che Dio ci aiuti per il percorso che sta portando avanti a Ballando con le Stelle. Allo spareggio finale sono dunque arrivati Alvise Rigo e Tove Villfor, Sabrina Salerno e Samuel Peron e Mietta con Maykel Fonts. Ad avere la peggio questi ultimi che però potrebbero entrare in gara più in là, nella consueta fase del ripescaggio. Non ci resta cha aspettare allora.