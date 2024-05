“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci vuole lei. Proprio in questi giorni è stato reso noto il nome del primo concorrente, anzi della prima concorrente dello show di Rai1. Il programma partirà, come di consueto, a ottobre, ma già si fa un gran parlare sulla nuova edizione. Si è parlato di Jasmine Carrisi sulla pista da ballo, ma è tutto da confermare. Come sempre arrivano indiscrezioni anche sulla giuria.

La giuria di Ballando con le Stelle l’anno scorso era composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, un team che col tempo è diventato molto unito. Sembra, però, che due di loro siano a rischia anche se non sappiamo chi. Inoltre Wanda Nara, l’ultima vincitrice, potrebbe fare il salto da concorrente a giudice. Staremo a vedere…

Milly Carlucci vuole Nina Moric, ma sul palco ci sarà anche lei…

Come spesso accade escono fuori indiscrezioni e voci croccanti sullo show del sabato sera di Rai1 anche se manca del tempo prima di poter vedere in azione i nuovi concorrenti. Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi fa sapere: “Milly sogna di arruolare come ballerina anche Nina Moric“. Tuttavia c’è un problema che potrebbe distruggere il sogno della conduttrice.

Nella nuova edizione di Ballando sembra che una delle concorrenti sarà Belen Rodriguez. Ebbene tra Nina Moric e Belen non c’è un bel rapporto, per usare un eufemismo. Entrambe hanno avuto una storia importante con Fabrizio Corona e infatti lo stesso giornalista aggiunge: “Tra Belen ex fidanzata di Fabrizio Corona, e Nina, ex moglie d Corona, non scorre buon sangue”.

Ecco perché il desiderio di Milly Carlucci di avere Nina Moric sul palco di Ballando con le Stelle potrebbe rimanere soltanto un’idea. “Chissà se Nina cederà al corteggiamento di Milly o preferirà non condividere la scena con la sua ‘nemica’” conclude Dandolo. Senza dubbio il mistero sarà svelato nelle prossime settimane. Di sicuro dopo i guai con l’ex Corona e i problemi di salute del figlio Carlos Maria per Nina sarebbe una bella riscossa…

