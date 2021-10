Tempesta in arrivo su ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. La notizia rischia davvero di scombussolare i piani della conduttrice televisiva, che potrebbe fare i conti con un forfait importante. La presentatrice Rai ha già dovuto fare i conti con la momentanea assenza di Mietta, colpita dal coronavirus. Ma ora una protagonista sarebbe pronta a lasciare la trasmissione. Le sue parole non lasciano molto spazio all’interpretazione, quindi si tratterebbe di più di una semplice ipotesi.

Sul caso Mietta, la padrona di casa aveva fatto sapere: “Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone” Con questo, la Carlucci precisa che non è possibile sapere chi, tra i concorrenti, è vaccinato e chi no. Sempre, chiaramente, per rispettare la privacy. Milly parla così di Mietta, ribadendo che è positiva. Ma non è finita perché Milly afferma che la cantante si trova attualmente a casa e che si sta attendendo che si negativizzi.

A scatenare polemiche è stata proprio la cantante pugliese, che non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione. Non essendoci comunque l’obbligo, Milly Carlucci non ha dunque potuto escluderla da ‘Ballando con le stelle’, visto che si è presentata con regolare Green Pass. Ma c’è chi è pronta ad abbandonare il programma: “Se una persona si prende il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati e dove ci sono anche ultraottantenni e persone con malattie serie, io mi domanda se lei sia vaccinata”.





Colei che potrebbe dunque salutare anzitempo ‘Ballando con le stelle’ potrebbe essere Selvaggia Lucarelli, parsa molto infastidita dalla situazione creatasi: “Mi sembrava importante che lo dicesse. Io non sono disposta a lavorare con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori e persone accanto a me non ancora vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Voglio che abbiano la mia stessa sensibilità”.

Intanto, ha parlato di ‘Ballando con le stelle’ anche Albano Carrisi: “Al di là dei tanti impegni di lavoro che mi hanno sempre impedito di accettare, c’era pure un altro pensiero che mi martellava: Ma non è che ora con il ballo rovino cinquantacinque anni di onorata carriera?. Comunque non avverto nessun peso se non quello di voler fare bella figura. Mi rendo conto che ci sono concorrenti molto più bravi e capaci di me”.