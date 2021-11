Continua la sfortuna di ‘Ballando con le stelle’. Anche quest’anno si stanno segnalando infortuni da parte dei concorrenti del programma di Milly Carlucci e l’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Andrea Iannone. A pubblicare le storie dell’accaduto ci ha pensato lo stesso pilota, che ha ripostato sul suo profilo Instagram le immagini della ballerina Alessandra Tripoli. Soltanto sette giorni fa era rimasto vittima di un problema alla spalla. Ma ora è successo nuovamente qualcosa di inaspettato.

Proprio alcune ore fa era ritornato sulla problematica di sabato scorso: “Ho un braccio solo proprio adesso che tutto diventa più caldo proprio adesso che devi dimostrare dove sei arrivato da due puntate non posso muovere questa spalla qui”. Ora un altro episodio che ha lasciato tutti senza parole. Difficile capire se potranno esserci ripercussioni sulla prossima puntata della trasmissione, anche se non sembra ci sia stato nulla di così grave. Andiamo a vedere cosa è accaduto qualche ora fa.

I giurati di ‘Ballando con le stelle’ hanno fatto sapere che tra Lucrezia Lando e Andrea Iannone sembra esserci un’intesa speciale. Addirittura Rossella Erra si è lasciata scappare un dettaglio di non poco conto: “C’è stato un bacio passionale lo abbiamo visto”. E pure la regia ha cercato di ‘smuovere’ i due, mandando in onda le immagini del tenero bacio che Andrea ha dato sul naso a Lucrezia. E ora proprio i due sono stati protagonisti di un imprevisto, che ha provocato l’infortunio dello sportivo.





Andrea Iannone è apparso con una borsa del ghiaccio sul suo naso in particolare. Un movimento non idoneo di Lucrezia Lando ha causato questa disavventura: “Lei arriva, proviamo, facciamo, attento alla spalla. Poi si eccita e mi dà una testata sul naso. Io fermo che la guardo, arriva e boom. Sono distrutto più qui che in pista”. Anche la Lando ha utilizzato una borsa del ghiaccio, che ha posizionato sul suo volto, quindi anche lei si è fatta un po’ male a causa dell’impatto improvviso e doloroso.

Anche Arisa ha avuto un problema fisico. Nelle ultime ore ha nuovamente informato tutti attraverso il suo profilo Instagram. Era dal medico che ha spiegato cosa ha Arisa: “Frattura secondo metatarso da stress”. La cantante però non sembra preoccupata e, al momento, non pare essere a rischio, tanto che nelle storie di Paolo Belli continua a provare in studio. La sua partecipazione non è a rischio.