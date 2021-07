Ballando con le stelle è pronto a ripartire. Difficile fare meglio dello scorso anno. La finalissima della passata edizione, quella vinta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca (sbarcato quest’anno all’Isola dei Famosi), aveva infatti raggiunto il 18,5% di share con ben 5 milioni e 172mila spettatori. Nessun cambio nella formula, protagonisti saranno un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.



Tanti i nomi in ballo, tra cui uno sicuro. Quello di Morgan. “C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, – si legge – il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci”.



Un colpaccio quello di Morgan a Ballando con le stelle. Nelle settimane scorse aveva fatto parlare per un cambio look improvviso. Oltre 10mila like in appena 24 ore. Ecco cosa pensa il pubblico del cambio di look di Morgan. Qualcosa era nell’aria e con uno dei suoi memorabili colpi di scena il cantautore ha spiazzato tutti. Il testo al fianco della foto è altrettanto significativo.







“Ma che razza di capelli ti sei fatto?”. È Morgan stesso a chiederselo. E la risposta è “Ma dai, mi diverto, è il bello di quando non frega più un ca**o a nessuno di te”. Chissà cosa ne penseranno i giudici di Ballando con le stelle, confermati in toto. Milly Carlucci ha infatti ufficializzato come non ci saranno cambio, al contrario di quanto riportavano alcune voci.



Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, la presidentessa, torneranno anche in autunno con la nuova edizione di Ballando con le stelle. Con un video simpatico e ironico, la conduttrice ha fatto sapere che nel cast della prossima edizione non mancherà neanche Mariotto.