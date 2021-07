Ballando con le Stelle, è tempo di trattative. La nuova edizione del fortunato programma condotto da Milly Carlucci tornerà presto in onda su Rai 1 per e c’è grandissima attesa per una delle poche trasmissioni della tv pubblica in grado di competere con i ‘cavalli di razza’ Mediaset firmati Maria De Filippi.

La finalissima della scorsa edizione, quella vinta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca (sbarcato quest’anno all’Isola dei Famosi), ha raggiunto il 18,5% di share con ben 5 milioni e 172mila spettatori, davvero un gran risultato. Adesso, però, è tempo di pensare al nuovo “Ballando con le Stelle”. E naturalmente servono dei nomi forti. Lo show in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci torna in televisione con l’edizione 2021, la 16esima del programma che porta in pista vip del mondo dello sport e dello spettacolo che gareggiano a suon di balli.

Ballando con le stelle 2021: confermato uno dei concorrenti

La formula è sempre la stessa: protagonisti un gruppo di vip provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.





Una giuria di cinque esperti ha il compito di giudicare le prove di ballo sostenute dalle coppie concorrenti, sia sotto l’aspetto prettamente tecnico sia sotto quello artistico, comprendendo costumi, presenza scenica e mimica facciale dei ballerini. In queste ore è arrivata la notizia su uno dei prossimi concorrenti del programma. TPI ha rivelato che tra i ballerini ci sarà anche Morgan.

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan. Secondo quanto riferito da fonti accreditate a TPI, – si legge – il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci”.