Si avvicina sempre più l’appuntamento con ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. E ovviamente stanno uscendo giorno dopo giorno notizie interessanti e anche inaspettate su coloro che faranno parte del cast del programma. E ora è venuto fuori un nome bomba, che farebbe felici i telespettatori. L’indiscrezione è molto forte e attendibile e chissà se già nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità. Il pubblico è in trepidazione e aspetta con ansia eventuali dichiarazioni della padrona di casa.

Nei giorni scorsi, stando a quanto riferito da ‘Dagospia’ su Arisa, quest’ultima aveva avuto “dei contatti con Ballando con le stelle”. Sembrava che potesse esserci un accordo storico, che avrebbe permesso a Milly Carlucci di avere una personalità di spicco nel programma. Invece pare che alla fine non si sia raggiunto un compromesso adeguato e i telespettatori della Rai non la vedranno all’opera. Difficile ipotizzare adesso dove potremo vedere la bravissima cantante, rimasta al momento senza trasmissioni.

A sganciare la super bomba su colei che potrebbe entrare nel cast di ‘Ballando con le stelle’ è stato il magazine ‘Vero’. Il giornalista è certo della sua presenza, dopo aver ascoltato attentamente voci di corridoio. Si tratta di una famosa e bellissima conduttrice televisiva, che però al momento non ha una sua trasmissione. Tra l’altro, ha già lavorato con Milly Carlucci nella scorsa stagione tv in un altro programma. Andiamo a scoprire insieme dunque di chi stiamo parlando e chi potrebbe firmare a breve.





Ad entrare a far parte della famiglia di ‘Ballando con le stelle’ potrebbe esserci Caterina Balivo. Ecco quanto scritto da ‘Vero’: “Insistenti voci di corridoio la danno nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Top secret il suo ruolo, potrebbe non essere quello di concorrente”. E poi ha anche aggiunto sulla donna: “Sembra quasi scontata la riconferma di Caterina Balivo come giurata della prossima edizione del talent show di Rai 1 Il cantante mascherato”. Quindi, ci sarebbe per lei una doppia avventura.

Qualche giorno fa Caterina Balivo è stata accusata di essersi rifatta il seno. Lei ha risposto prontamente e non solo ha messo subito a tacere le facili allusioni al ritocchino ma, allo stesso tempo, è riuscita a far riflettere sulla questione: “No, solo ciccia più ovunque: non avrei problemi a condividerlo. Ma sono tutte mie”. Chiarita questa vicenda, è pronta ad immergersi nel lavoro.