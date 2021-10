“Non è l’unica non vaccinata”. Non solo Mietta, un’altra bomba si abbatte su Ballando con le stelle

Continua a tenere banco il caso della positività di Mietta a Ballando con le stelle soprattutto da quando si è scoperto che non è vaccinata. Il tutto si è scoperto durante l’ultima puntata dello show. Mietta ha affermato di non avere sintomi ma di essere risultata positiva al tampone. Mentre, Fonts è negativo, ma in attesa del risultato ha dovuto rispettare la quarantena e non è potuto arrivare in studio per esibirsi.

Quindi è intervenuta Selvaggia Lucarelli (che è in giuria insieme a Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e a Carolyn Smith). La giornalista è tornata sull’argomento: “Maykel e Mietta sono vaccinati?” Una domanda a cui Milly Carlucci ha risposto: “Noi lo siamo tutti”. Risposta affermativa arrivata anche dal ballerino mentre Mietta si è limitata a domandare: “Perché dobbiamo parlare di questo?”. Immediata la replica della Lucarelli: “Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità”.

Milly Carlucci ha provato a fare chiarezza sulla questione vaccino e Green pass nella trasmissione di Rai1: “Per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore”.





Nelle ultime ore una indiscrezione rischia di alzare un ulteriore polverone. Infatti stando a quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, “È opportuno ricordare che Mietta, risultata positiva al Covid, non è l’unica non vaccinata tra i concorrenti in gara”. Una notizia che potrebbe scatenare ancora di più Selvaggia Lucarelli che a Piazzapulita su La7 ha ribadito il suo pensiero: “Le ho chiesto se fosse vaccinata, visto che c’è di mezzo anche la mia salute”.

Poi ha aggiunto: “Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi”.