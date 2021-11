“Io e Arisa…”. Il feeling sotto gli occhi di tutti e Vito Coppola confessa: cosa c’è dietro il bacio a Ballando con le Stelle

Il bacio tra Arisa e Vito Coppola è stato uno dei momenti più interessanti dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che va in onda su Rai1 il sabato sera. Stavano danzando sulle note di Grease e la loro prova ha emozionato il pubblico e convinto la giura che li ha premiati con 49 punti (quasi il massimo). Gli inviati della trasmissione Oggi è un altro giorno hanno provato a fare chiarezza sul bacio con una serie di domande incalzanti.

Arisa è stata la prima a rispondere e ha detto: “È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”. Quindi c’è stata la domanda ancora più precisa: “Ma allora era tutto finto?” e Vito Coppola ha preso la parola: “Il bacio? Era vero. In quel momento era tutto vero, sono stato spontaneo”.

A tornare sul bacio è il ballerino Vito Coppola che – intervistato da Novella 2000 – parla della sua avventura a Ballando con le stelle e si sofferma sul rapporto con Arisa. Con la cantante è nata subito l’intesa: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.





Quando ha scoperto che avrebbe ballato con Arisa era contento e pieno di entusiasmo, perché la ritiene un’artista speciale. All’inizio non se l’aspettava, non pensava che le fosse assegnata proprio Arisa a lui che era alla prima edizione a Ballando con le Stelle. Anche Arisa ha avuto qualche dubbio, Vito ha rivelato che lei si aspettava qualcuno più grande e magari con più esperienza. Ma lui ha saputo subito rassicurarla: le ha promesso che sarebbe stato all’altezza e oggi sono molto affiatati.

L’affiatamento tra i due è sotto gli occhi di tutti e cresce di puntata in puntata. Fino al famoso bacio di sabato 20 novembre. Da qualche giorno in molti si domandano se stanno insieme, dato che il feeling è abbastanza evidente. Insomma a Vito Coppola è stato chiesto se si tratta solo di amicizia o c’è dell’altro. E lui ha risposto così: “Siamo molto complici. Il ballo prevede intimità fisica, e lei durante le prime prove era molto rigida. Poi si è sciolta. Da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale”.