“È arrivata la diagnosi”. Arisa dopo l’infortunio a Ballando con le Stelle: ora parla direttamente il medico

Poco prima dell’ultima puntata di Ballando con le stelle Arisa aveva fatto sapere a tutti i suoi follower di essersi infortunata. Si era mostrata nelle Instagram Stories con una gamba fasciata, senza però specificare cosa fosse accaduto di preciso. “Comincio a diventare una vera ballerina” ha detto ai follower per poi spiegare: “Dicono che gli atleti sono pieni di infortuni e un vero atleta è sempre infortunato. Mi sento orgogliosa e soddisfatta di questa fasciatura home made, che ho fatto io con l’aiuto di mia cugina, che ringrazio, perché lei è un’ortopedica”.

Poi ha tranquillizzato tutti dicendo: “Sono felicissima perché oggi mi sento meglio. Non vedo l’ora di entrare in sala per provare questa nuova coreografia, spero di riuscire ad impararla tutta e di farla bene in studio. È molto difficile rispetto a quelle che sono le mie abitudini da ballerina – ha fatto sapere – Vi ringrazio tantissimo per tutti i direct che mi avete scritto rispetto alla voglia di sapere delle mie condizioni di salute. Non vi preoccupate, io ho i poteri. Ce la metterò tutta comunque. Vi voglio tanto bene. Seguiteci, ma votate solo se vi piace”.

Nelle ultime ore ha nuovamente informato tutti attraverso il suo profilo Instagram. Era dal medico che ha spiegato cosa ha Arisa: “Frattura secondo metatarso da stress”. La cantante però non sembra preoccupata e, al momento, non pare essere a rischio, tanto che nelle storie di Paolo Belli continua a provare in studio. La partecipazione di Arisa a Ballando con le stelle non è a rischio in questo momento. La cantante infatti nelle storie successiva si è mostrata alle prese con le prove per il ballo di sabato prossimo, in cui nello show di Milly Carlucci scenderà in pista con il suo maestro Vito Coppola.





Arisa è una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. Insieme al suo maestro di danza Vito Coppola sta stupendo la giura e si candida a diventare protagonista assoluta del programma condotto da Milly Carlucci. Vito Coppola è molto bravo e nonostante la giovane età (classe 1992) vanta diversi una carriera densa di gavetta e importanti successi nel mondo della danza. Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, Coppola ha iniziato a studiare danza fin da bambino, sostenuto dalla famiglia che ha sempre appoggiato la sua passione.

La prima puntata della nuova stagione ha visto trionfare proprio Arisa in coppia con Vito Coppola. “Quando ho detto a mio padre che avrei partecipato al programma mi ha detto: A Ballando non ti ci vedo proprio!”. In pista, invece, Arisa si è scatenata in un charleston anni ’20 che ha lasciato tutti con la bocca aperta sia per sensualità che per padronanza in pista.