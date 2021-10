Clamoroso colpo di scena per ‘Ballando con le stelle’. Il programma di Milly Carlucci, che ha esordito sabato 16 ottobre su Rai 1, potrebbe avere ben presto un forfait di un certo rilievo. In queste ore è successo un episodio che ha causato la furia della persona in questione, la quale sui social network ha fatto intendere di essere pronta a non partecipare alla trasmissione a partire da sabato prossimo. Non sappiamo se la padrona di casa riuscirà a convincerla a desistere e ad andare avanti.

Nella prima puntata è stato protagonista tra gli ospiti il mitico Pippo Baudo. Ebbene l’emozione di aver Pippo vicino a sé era palpabile, ma forse nessuno si aspettava la reazione di Al Bano. Rossella Erra a Detto Fatto ha svelato: “Quando ha raccontato l’aneddoto su come ha scoperto Al Bano io ho visto Al Bano, in lacrime, commosso e poi quella è diventata una commozione generale”. Stavolta però c’è una grana non di poco conto per la Carlucci, che deve già combattere contro un grosso problema.

Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha praticamente ironizzato e criticato una protagonista di ‘Ballando con le stelle’, rispondendo ad una domanda di una sua follower. Ovviamente la maggioranza dei telespettatori si è schierata a favore del volto della trasmissione di Milly Carlucci, invitandola a reagire e a non arrendersi di fronte a questa situazione. Difficile capire se possano anche esserci ulteriori azioni della donna contro la Lucarelli. Non è infatti da escludere che la polemica prosegua ancora.





Selvaggia Lucarelli ha risposto ad un quesito su Alessandra Mussolini, che recitava: “Perché la Mussolini a Ballando? Perché???”. E la giornalista ha detto: “Le dittature prima o poi finiscono”. Parole che sono state condivise sul profilo Instagram proprio da Alessandra Mussolini, che ha fatto capire di essere intenzionata ad andare via: “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare a Ballando con le stelle”. Staremo a vedere dunque quale sarà la decisione definitiva.

Sotto il post di Alessandra Mussolini, alcuni suoi follower hanno pubblicato i seguenti messaggi: “Non te ne andare Ale, se ne andasse lei”, “Non provarci a darla vinta. Spero che cacceranno lei”, “Ma basta, è una storia passata. Fregatene e vai avanti”. E poi: “Ciao, vai avanti, purtroppo certe persone sono così, lasciale perdere”, “Dai Alessandra, non mollare e prosegui questa tua avventura televisiva”.