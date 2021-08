Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la notizia è un fulmine a ciel sereno: “Hanno deciso così”

La nuova stagione televisiva sta per iniziare e ci sono davvero tante sorprese per i telespettatori. Novità che riguardano ovviamente non soltanto i programmi trasmessi in diretta, ma anche quelli registrati. In particolare proprio in questo momento sono già iniziate le riprese per molte trasmissioni che vedremo nelle prossime settimane. Diversi cambiamenti riguardano ad esempio “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto”. Proprio oggi martedì 31 agosto sono iniziate le registrazioni.

Il fortunato programma condotto da Flavio Montrucchio andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale, a gennaio 2022. Come detto ci sono alcune novità rispetto alla passata stagione. Ma andiamo con ordine. Intanto è confermata in toto la giuria: tornano Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Le puntata sono registrate come in passato nella splendida cornice della Villa Borromeo D’Adda ad Arcore.

La novità principale riguarda la sospensione di Junior Bake Off. Come ricorderete Flavio Montrucchio presentava questa versione insieme alla moglie Alessia Mancini. La decisione di congelare la versione Junior del programma è legata ad un’altra novità e questa farà sicuramente piacere ai fan. Nella nuova edizione Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto andrà in onda con cinque puntate e non più tre. Una sorta di promozione per Flavio Montrucchio che per il terzo anno consecutivo condurrà il programma prodotto dalla Banijay Italia.





E per l’attore e conduttore Flavio Montrucchio non si tratta dell’unica soddisfazione di questo periodo. Proprio questa sera, martedì 31 agosto, va in onda la prima puntata di “Primo appuntamento” dove alcune persone partecipano ad un appuntamento al buio in un ristorante con telecamere nascoste. Alla fine della serata si scopre chi vorrà rivedersi di nuovo. In questo caso il programma sarà trasmesso ogni martedì alle 21 e 20 per tutto settembre, poi nuova edizione a gennaio 2022.

Tornando a Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto anche per la prossima edizione saranno sei le coppie in gara. Al termine di ogni puntata una coppia viene eliminata mentre la migliore riceve un bonus per la puntata successiva. La scorsa stagione è stata vinta da Francesco e Lino.