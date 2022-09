“Mi dispiace, non posso”. Bake off, mai successo prima. L’annuncio del concorrente a Benedetta Parodi

È partita la nuova edizione di Bake Off Italia, il programma più dolce della televisione, targato Bbc e prodotto da Banijay Italia. Quest’anni si festeggia la decima edizione e ad agosto sono state girate le puntate che vanno in onda dal 2 settembre su Real Time (canale 31). A disputarsi il titolo di “miglior pasticciere amatoriale d’Italia” sono arrivati 16 concorrenti che dovranno combattere per 14 puntate tra golosità e ricette a sorpresa sotto l’occhio attento dei tre giudici: Ernst Knam (veterano dalla prima edizione), Damiano Carrara (entrato alla quinta stagione) e Tommaso Foglia (debuttante con tanto di titolo di “Pastry Chef 2022” per Gambero Rosso).

Come sempre conduce Benedetta Parodi che ammette a Tv Sorrisi e Canzoni: “È bello anche fare la conduttrice e non dover sempre cucinare!”. E poi racconta: “Quest’anno torniamo alla tradizione, alle torte della nonna, quelle che chi guarda il programma da casa poi prova a fare da solo, vogliamo stimolare le persone a fare dolci. Il motto sarà: “Al sapore di casa!””. Venerdì 2 settembre alle 21.20 è andata in onda la prima puntata.





Bake Off Italia concorrente abbandona per stare vicino alla madre

E c’è stata la prima sorpresa. Nonostante la brillante performance un concorrente ha dovuto dire addio allo show. Si tratta di Daniele, 40enne siciliano, che è stato costretto a ritirarsi per i sopraggiunti problemi di salute della madre che l’hanno convinto a tornare a casa per accudirla e starle vicino. L’aspirante pasticciere con grande rammarico ha dovuto salutare gli altri concorrenti, i giudici e naturalmente la padrona di casa, Benedetta Parodi, che l’ha invitato a ripresentarsi alla prossima edizione del programma.

Daniele è sposato e ha una figlia che come lui stesso ha ammesso è “il giudice più severo dei suoi dolci”. Daniele è un grande appassionato di cucina: “La mia passione per la pasticceria nasce sin da piccolo da quando con la mia nonna preparavamo la crema pasticceria – racconta –. Tutto il mio tempo libero lo passo ad acquisire nuove conoscenze. Ho svariati hobby nella vita, a me piace costruire qualcosa che funziona e per questo che ho costruito una cella di lievitazione”. Il suo sogno resta quello di aprire una pasticceria tutta sua in Francia.

La voglia di stare ai fornelli risale alla tenera età, cioè a quando era piccino e con la nonna si divertiva a preparare la crema pasticcera in casa. La determinazione, la volontà di apprendere nuove competenze e l’inventiva non gli mancano. Nel suo tempo libero ama infatti acquisire conoscenze, oltre a costruire delle cose che gli possono risultare utili. L’ultima sua fatica è stata la costruzione di una cella di lievitazione.

Benedetta Parodi con le mani nei capelli: imbarazzo a Bake Off dopo la “battuta”