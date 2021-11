Non è un momento particolarmente felice per alcuni programmi Mediaset. Se i cavalli di battaglia continuano a tirare le nuove proposte faticano. Dopo una serie di riflessioni sembra arrivata la decisioni di Pier Silvio Berlusconi sul nuovo programma. Pier Silvio Berlusconi che ha silurato dalla domenica di Canale 5 Barbara D’Urso e sta ottenendo il pieno di consensi. Dopo che lo scorso anno Domenica In di Mara Venier e a Ruota Libera di Francesca Fialdini sembravano inattaccabili quest’anno la musica è cambiata.



L’innesto di Amici di Maria De Filippi e di Verissimo ha portato una ventata di freschezza sulla rete ammiraglia che puntualmente vince la gara degli ascolti. Un doppietta, considerando anche il successo di Tu sì que vales ormai fissa contro Ballando con le stelle che sta portando Mediaset a spingere sull’acceleratore nel processo di riforma dei palinsesti all’interno del quale sembrava anche essere rientrato il dj e conduttore de Le Iene Nicola Savino.

Nicola Savino, nuova partenza nel 2022



Nei giorni scorsi infatti era circolata la voce di uno stop al suo nuovo programma ‘Back to school’. Voci che avevano fatto male a Nicola Savino. Il format è molto semplice: alla guida del programma ci sarà il presentatore Nicola Savino, il quale dovrà coordinare un gruppo di vip che dovrà tornare sui banchi di scuola dopo tanti anni.







La missione dei personaggi famosi sarà quella di affrontare l’esame di quinta elementare, sotto la guida dei loro ‘insegnanti’ che saranno bambini di un’età che varia dai 6 agli 11 anni. A giudicare le prestazioni scolastiche dei protagonisti ci sarà, ovviamente, un gruppo di addetti speciali. Tanti in nomi circolati accanto a Nicola Savino il programma del quale non sarà cancellato.



Secondo quanto riportato dal portale “Tv Blog” il programma ha già una precisa collocazione del palinsesto della rete Mediaset: il mese previsto per la messa in onda sarebbe gennaio 2022. “Back to School”, diviso in cinque appuntamenti, sarebbe dovuto essere trasmesso il mercoledì sera nel periodo di novembre/dicembre 2021. In bocca al lupo quindi a Nicola Savino.