“Si sono baciati”. GF Vip, notte di passione per i due concorrenti: il colpo di scena arriva nella notte

Al GF Vip non si fa altro che parlare di Alex Belli e Soleil Sorge, prima di loro di Lulù e Manuel. Ma c’è sempre stata anche un’altra coppia che ha sempre covato qualcosa. Parliamo di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che in queste ultime ore e giorni, si sono avvicinati tanto. Prima di questo si erano allontanati, quasi fino al distacco totale, con tanto di frasi pesanti e cattiverie dette da entrambe le parti.

Poi il colpo di scena: durante un party – tra un drink e l’altro – i due gieffini si sono riavvicinati, hanno ballato, scherzato e flirtato, alle 2 di notte hanno deciso di dormire insieme. Ma hanno davvero dormito? Prima un po’ di coccole, poi dei bisbigli e qualche risatina, a quel punto i due si sono messi sotto le coperte ed è chiaro che hanno dato sfogo a un bacio passionale. Poco dopo, oltretutto, Gianmaria Antinolfi è uscito dal letto per andare in cucina a prendere una bottiglia d’acqua. A quel punto Sophie ha chiamato Lulù Selassié e le ha confessato: “Amore, non puoi capire, ho fatto un disastro“.

Come ricorderete, soltanto una settimana prima, Sophie Codegoni ha detto a Gianmaria che tra loro non ci sarebbe stato più nulla: “Vai a raccontare che stamani ti guardavo con occhi dolci. Io non ti voglio lo capisci? La verità è che ti ho fermato e ti ho dato un altro palo. Forse per vendicarti vai in giro a raccontare bugie. Ti ho anche tolto la mano che mi stavi dando. Tra me e te non potrà mai esserci niente lo capisci adesso?”.





E ancora Sophie Codegoni: “Ti fai i castelli in aria Gianmaria! Ripigliati! Tu racconti in giro cose che non sono vere! Molla, perché non voglio avere a che fare con te. Sei veramente schifoso Gianmaria. Io sono una bugiarda? Sei tu che ti fai i castelli in aria. Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte”.

Poi ancora Sophie Codegoni: “Ti ho preso la mano per dirti che non volevo illuderti e tu racconti chissà cosa. Ogni volta racconti cose in giro che non sono vere. Te lo dico adesso in modo cafone, visto che con la gentilezza non funziona, molla perché non voglio avere a che fare con te. Io per te in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati. Falso e illuso”. Non può essere più confusa la ragazza.