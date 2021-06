Awed ha vinto l’Isola dei Famosi 2021. La proclamazione, per la prima volta nella storia del reality show di Canale 5, è avvenuta in diretta ma in Honduras e non in studio. Lo youtuber napoletano ha trascorso ben 84 giorni sull’Isola e oggi pesa 55 kg. Dopo aver conquistato la vittoria, il 24enne è tornato in possesso del cellulare e sui social e ai fan ha rivelato quanto segna la bilancia.

Quando aveva iniziato la sua avventura in Honduras pesava 75 kg, dunque ha perso ben 20kg. Ovviamente felicissimo, si è subito fatto scattare una foto mentre è seduto in slip in bagno, in hotel, con l’ambito trofeo della vittoria tra le mani. “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta”, ha scritto nella didascalia.

Awed, “il momento più bello” dopo la vittoria all’Isola dei Famosi 2021

“ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”. Poi, ancora “scosso” e “incredulo” i ringraziamenti di rito





“Ragazzi, non so ancora cosa sta succedendo, sono ancora scosso, per me è tutto paradossale. Vi prego datemi dei giorni per capire… Voglio solo ringraziarvi di cuore, vi amo”, ha detto Awed ai fan nelle sue Storie. Storie che sono poi proseguite nel corso delle ore perché il vincitore dell’Isola ha documentato anche il viaggio verso l’Italia con gli altri naufraghi.

Con Ignazio Moser, Andrea Cerioli e Matteo Diamante tra aerei e scali, dopo tanta fame Awed esagera col cibo. “Il dottore: ‘È consigliato non mangiare tanto appena finita l’Isola, potresti sentirti male’. Io: MacDonald’s”, scrive Awed. E si fa vedere mentre ordina con gli amici un’enorme quantità di pietanze. “È il momento più bello della mia Isola, dopo 85 siamo qui per terra a mangiare il Mac”, rivela ancora lo youtuber.