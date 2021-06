Il fratello di Awed fa innamorare tutte. Occhi azzurri e fisico pazzesco: chi è Daniele Paciello

Lo youtuber napoletano Awed ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La finalissima del reality show condotto da Ilary Blasi e con opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è andata in onda lunedì 7 giugno su canale 5 e, per la prima volta nella storia del programma, il naufrago è stato annunciato direttamente in Honduras.

A causa della pandemia da Coronavirus, infatti, i concorrenti sono rimasti a Playa Palapa perché poi costretti a una quarantena di 15 giorni prima di poter rientrare in studio. Dopo sfide sorprese e televoti flash la quindicesima edizione ha visto salire sul podio Simone Paciello, che ha battuto in finale la comica romana Valentina Persia.

In finale sono arrivati sei naufraghi; il primo ad abbandonare l’Honduras è stato l’ex pupo Matteo Diamante, che ha perso il televoto proprio con Awed, poi Beatrice Marchetti. Al terzo posto Andrea Cerioli, mentre al quarto posto si è classificato Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 e fidanzato di Cecilia Rodriguez.





Awed nome d’arte di Simone Paciello è un concorrente dell’Isola dei Famosi dal primo giorno, esattamente dal 15 marzo e tra i naufraghi è quello che ha perso più peso durante l’esperienza a Playa Palapa. Napoletano, classe 1996, Awed debutta a 16 anni con il suo canale YouTube. Poi partecipa a Social Face, in onda su Sky, insieme ad altri celebri volti noti su YouTube, insieme a Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, forma un trio comico e nel 2016 Massimo Boldi li sceglie per partecipare a al film ”Natale al Sud”.

Il giovane youtuber ha una sorella, Nunzia, e un fratello, Daniele, che ha catturato le attenzioni delle telespettatrici dell’Isola dei Famosi. Daniele Paciello è nato nel 1992 e vive a Milano, dove lavora e, occhi chiari a parte, somiglia tantissimo al vincitore dell’Isola dei Famosi.