Awed è stato il protagonista assoluto de ‘L’Isola dei Famosi’, non a caso è stato colui che ha retto fino alla fine riuscendo nell’intento di vincere il reality show. Durante la sua avventura in Honduras ha sofferto tantissimo, infatti ha perso numerosi chili e ha vissuto dunque momenti che sicuramente non dimenticherà mai più. Quando si è visto ad esempio allo specchio si è impressionato non poco, dando vita ad una reazione molto sorpresa e anche ricolma di enorme e inattesa tristezza.

Adesso è finalmente tornato in Italia e può riprendere la sua vita normale, anche se le conseguenze legate all”Isola dei Famosi’ non sono destinate a finire subito. Infatti, lo stesso ex naufrago ha rilasciato un’intervista a ‘Vanity Fair’ nelle scorse ore, nella quale ha annunciato di aver preso una decisione importante per il suo futuro. Ha invitato tutti i suoi follower a non avere nessuna vergogna di fronte a quello che farà lui e ha consigliato a tutti di farsi aiutare da coloro che sono esperti in materia.

Awed ha dunque annunciato che l’esperienza nel programma in onda su Canale 5 lo ha decisamente cambiato e ha comunque voglia di parlarne con un esperto, che possa supportarlo adeguatamente: “Serve una vera e propria seduta dallo psicologo dove però a dare le risposte sei tu. Si tratta di un’esperienza che mi ha cambiato tanto e ora che sono tornato voglio continuare un percorso psicoterapeutico, che chissà perché molte persone vedono ancora oggi con un’accezione molto negativa”.





Awed ha voluto ancora aggiungere a tal proposito: “Non c’è niente di cui vergognarsi. All’Isola ho comunque provato ad ottenere una meditazione psicologica. Mi sono salvato proprio quando ho messo in pratica tutto questo”. Poi ha risposto sul suo futuro lavorativo: “Non ho intenzione di prendere tutto quello che arriverà, ma cercherò di trovare i prodotti più idonei al tipo di carriera che vorrò fare”. Quindi, al momento non c’è un obiettivo specifico da raggiungere da parte del vincitore dell”Isola’.

Qualche giorno fa Awed ha invece raccontato: “evo ancora razionalizzare. Tornare alla vita di tutti i giorni è un trauma”. Parole molto dure che denotano una situazione non semplice. Lo stesso influencer, però, si è premurato di far sapere ai suoi follower che si sta impegnando per tornare al più presto al meglio della sua forma. Ha poi guardato le foto di lui magro e ha ammesso di aver avuto un bel po’ di preoccupazione.