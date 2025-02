Al Festival di Sanremo la serata delle cover è sempre la più attesa. È la serata, la quarta, che precede quella della proclamazione del vincitore e in cui tanti brani storici della musica italiana tornano a risuonare nel teatro Ariston. Venerdì14 febbraio i 29 big in gara sono tornati tutti sul palco e duettato con artisti nazionali e internazionali o abbinati tra di loro.

Per l’occasione Carlo Conti è stato affiancato dai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood mentre a decretare il vincitore della serata cover è stato il pubblico da casa con il televoto e le tre giurie. La serata è sttto uno spettacolo incredibile e apprezzato in tutta Italia ma, come da regolamento divulgato dalla Rai, le votazioni non incideranno sulla classifica della competizione vera e propria.

Leggi anche: Sanremo 2025, la diretta della quarta serata: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese





Sanremo 2025, chi ha vinto la serata delle cover

Si tratta, infatti, di una “puntata” a sé, con i cantanti in gara si sfideranno tra loro per poi scoprire alla fine il podio. Podio svelato a fine serata, quando Carlo Conti ha svelato la classifica con le prime dieci posizioni. Primo posto nella quarta serata cover della 75esima edizione di Sanremo 2025 Giorgia in coppia con Annalisa con Skyfall.

Secondo Lucio Corsi con Topo Gigio e terzo Fedez con Marco Masini. In fondo alla classifica, al decimo posto, The Kolors con Sal Da Vinci, nono per Clara con Il Volo, ottavo per Elodie con Achille Lauro, settimo per Rocco Hunt con Clementino. In sesta posizione Irama con Arisa, in quinta Willie Peyote con Tiromancino e Ditonellapiaga e in quarta Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band.

🎵 Giorgia con Annalisa cantano “Skyfall” a #Sanremo2025



L'esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound pic.twitter.com/MhHAicJMr6 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 14, 2025

Già prima di scoprire che avessero vinto Giorgia e Annalisa si sono prese l’ovazione del pubblico dell’Ariston ma non gli applausi di Selvaggia Lucarelli che, protagonista del Dopofestival, ha espresso un giudizio particolarmente critico sulle esibizioni della serata delle cover e bocciato la canzone: “L’avevo già scritto prima che vincessero: “sembra una gara di canto, non ho visto contaminazione, voto zero”. E sono quelle che hanno vinto”.