C’era anche Aurora Ramazzotti sul palco di Michelle Impossibile, lo one woman show di sua mamma che ha debuttato mercoledì sera su Canale 5. Ed era ovviamente accanto a lei mentre andava in onda la trasmissione che, per la cronaca, ha registrato boom di ascolti.

Non solo mamma e figlie, ma un nutrito gruppo di amici si sono riuniti per supportare, emozionarsi e ridere tutti insieme con Michelle Hunziker e i suoi ospiti. Ecco, gli ospiti. È stato forse il momento più bello dello spettacolo quello che ha visto protagonista Eros Ramazzotti, ex marito della conduttrice e papà di Aurora Ramazzotti. Insieme sul palco dopo 20 anni.

Aurora Ramazzotti, il bacio dei genitori in tv: la reazione

I genitori di Aurora Ramazzotti sono separati da tanti anni, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto come dimostrato anche sul palco di Michelle Impossibile. Ma solo quello, solo solo amicizia. La conduttrice, prima di cantare ‘Più bella cosa non c’è’ ha ammesso: “Tutto mi sarei aspettata, ma non che tu accettassi il mio invito”. “Non hai insistito neanche tanto”, ha risposto divertito il cantante.





“L’ho corteggiato come non potete capire. Sono vent’anni che ogni santo giorno dicono che noi torniamo insieme. Secondo te perché?”. “Perché devono vendere qualcosa, non si fanno i ca… loro. Ma siamo in fascia protetta? Tanto ormai dicono tutti le parolacce. Comunque sì, devono parlare…la nostra è stata una storia bellissima. Come si fa a dimenticarla”, la replica del papà di Aurora Ramazzotti.

“Diglielo che siamo solo amici così da domani smetteranno di scrivere che siamo tornati assieme”, ha concluso Michelle Hunziker che ha abbracciato e baciato a fior di labbra Eros sul palco. E sì, “Cosa più bella non c’è stata”, lo dice anche Aurora Ramazzotti che ha condiviso su Instagram proprio il momento finale della canzone con scritto “Che bello”.