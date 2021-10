Una cosa è sicura, da Aurora Ramazzotti era lecito aspettarsi qualcosa in più. Per la figlia di Michelle Hunziker digerire queste ore non sarà facile. La notizia è arrivata poco fa ed è destinata a fare parecchio rumore. Non una novità per Aurora abituata sin da piccola alle luci dei riflettori e ad essere circondata dal gossip. L’ultimo, sulla sua vita privata, legata alla presunta separazione con il fidanzato sul finire dell’estate. Voci di rottura con il fidanzato Goffredo si erano rincorse.



A riportarle era stato il settimanale Chi nella rubrica dedicata al gossip. Voci poi smentite della stessa Aurora Ramazzotti che aveva fatto chiarezza anche sulla sua latitanza dai social. “Sono viva, sono tante le ragioni per cui non sono molto sui social, magari più avanti ve le dirò tutte”. Tra questi anche gli impegni di Mystery land il nuovo programma su Italia 1 che conduce con Alvin. Programma che proprio oggi le regala un dispiacere.

Aurora Ramazzotti flop con Mystery Land



Aurora Ramazzotti segna infatti un pesante passo indietro rispetto all’esordio di lunedì scorso. Nella serata di ieri, lunedì 11 ottobre 2021, su Rai1 la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 ha appassionato 4.568.000 spettatori pari al 21.8%. Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share. Rai 2– dalle 21.24 alle 0.09 – Quelli che il Lunedì ha interessato 611.000 spettatori pari al 3.1% di share.







Italia 1 – dalle 21.39 alle 23.42 – la seconda puntata di Mystery Land con Aurora Ramazzotti ha intrattenuto 581.000 spettatori con il 2.8% (presentazione di 20 minuti: 619.000 – 2.5%). Quindi Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.330.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 12 minuti: 1.079.000 – 4.4%). Infine Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.105.000 spettatori con il 6.5% di share.

Insomma non proprio una serata da ricordare nonostante un format già sperimentato e vincente. Mystery Land – La grande favola dell’ignoto è nato da una idea di Roberto Giacobbo, conduttore ed autore da sempre vicino ai fenomeni inspiegabili ed ai misteri da svelare. Un missione a quanto pare difficile per Aurora Ramazzotti e Alvin.