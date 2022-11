Una stelle sulla sulla Hollywood Walk of Fame e un ritorno sulla scena dopo l’annuncio della malattia. L’attrice Christina Applegate è apparsa molto diversa, in lacrime, inevitabilmente cambiata dalla malattia scoperta lo scorso anno durante il lockdown.

Il 17 novembre su Netflix arriva la terza e ultima stagione di Dead to me e per l’attrice è tempo di festeggiare la stella sulla Walk of Fame. Per Christina Applegate si è trattato del primo appuntamento pubblico dalla diagnosi di sclerosi multipla, annunciata lo scorso anno: “Come posso rassegnarmi a questa diagnosi? Non lo farò mai! Sono molto arrabbiata”.

Leggi anche: “La mia malattia”. Paola Barale, il dramma e la decisione: “Non voglio operarmi”





Christina Applegate, l’attrice si mostra dopo la sclerosi multipla

“Da quando ho ricevuto la diagnosi – aveva spiegato Christina Applegate – mi è stato detto che ci sono dei fantastici medicinali che ti aiutano a stare meglio, solo che non va mai meglio. Sto ancora processando la perdita della mia vita e di una parte importante di me”. L’attrice è apparsa alla cerimonia della stella sulla Walk of Fame per lanciare un messaggio di coraggio. “Questo giorno significa più per me di quanto possiate immaginare”, ha detto l’attrice dopo aver camminato col bastone sulla walk on fame.

“Non dico che ho degli amici, ho una famiglia. Queste persone si prendono cura di me. Si prendono cura di me ogni giorno della mia vita e senza di loro non so cosa farei”, ha detto in lacrime. Christina Applegate, che compirà 51 anni, ha parlato della malattia e della trasformazione della sua vita: “Sono qui con i miei 18 chili in più e un bastone perché altrimenti non riesco a camminare, ma ci sono e non mollo”, ha detto.

Christina Applegate tears up while thanking her family for always "taking care of her" as she receives her star on the Hollywood Walk of Fame. 💖 pic.twitter.com/p4LxJsyp9y — Entertainment Tonight (@etnow) November 14, 2022

Accanto a Christina Applegate, per festeggiare la stella sulla Walk of fame (video), David Faustino e Katey Sagal, ex colleghi di Sposata con figli. L’attrice continuare a lavorare soprattutto nel ruolo di produttrice esecutiva: “Sono in lutto per la persona che ero. Devo trovare un posto che sia amorevole come lo era il mio set, dove non penseranno che sono una diva se dico: ‘Ehi, posso lavorare solo cinque ore'”, ha concluso.