Grandissima preoccupazione nel mondo della televisione. Sparita da ormai quattro giorni la popolare attrice, molto famosa per alcune interpretazioni in serie tv. La brutta notizia ha ormai trovato conferme ufficiali, infatti a parlare in queste ore è stato anche il suo portavoce e manager, che è letteralmente sotto choc per quanto sta avvenendo. Anche lui quindi non riesce ad avere informazioni su di lei e per questa ragione sono state allertate le forze dell’ordine, che stanno indagando sul caso.

Il manager ha quindi dichiarato: “Stava bene quando l’ho vista l’ultima volta e siamo tutti preoccupati, molto preoccupati. Speriamo si tratti di un errore, un semplice errore. Speriamo di trovarla presto”. L’account ufficiale che si occupa delle ricerche della giovane ha scritto: “La famiglia ha chiesto al dipartimento di polizia di indagare sulla scomparsa dell’attrice. Ha lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa. Lei è stata denunciata come scomparsa da un amico”.

Poi il comunicato è proseguito così: “La famiglia di Tanya ha contattato il Ministro degli Esteri del Regno Unito, dopodiché un agente di polizia locale del dipartimento di Los Angeles ha fatto visita a casa di Tanya, ma l’attrice non era in casa. L’ultima volta è stata vista da alcuni amici il 9 settembre, alle ore 22, a Los Angeles”. Quando erano già passati i primi due giorni, gli investigatori hanno cominciato a prendere in esame anche le ipotesi più gravi e ora la situazione è molto preoccupante.





Ad essere sparita è l’attrice inglese Tanya Fear, celebre per ‘Doctor Who’ e la serie Netflix ‘Spotless’. Da un po’ di tempo per tenere alta l’attenzione sulla scomparsa di Tanya Fearè stato lanciato l’hashtag #FindTanyaFear’. I fan sono in ansia e sperano di avere notizie al più presto. Lei ha 31 anni ed è dunque molto nota per la serie della BBC ‘Doctor Who’. L’ultima volta è stata avvistata all’interno di un negozio di alimentari di Trader Joe da alcuni amici. Il locale è situato a Santa Monica Boulevard. Poi il nulla assoluto.

Tanya Fear è nata il 29 dicembre del 1989 e interpreta DR Jade McIntyre in ‘Doctor Who’. Poi è anche apparsa nel film ‘Kick-Ass 2’ e in ‘Spotless’ e ‘Endeavour’. Il manager e tutti i componenti della sua famiglia si augurano che non sia successo nulla di serio e che la ragazza possa fare ritorno a casa o almeno si faccia sentire per tranquillizzarli.