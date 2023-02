“C’era anche lei”. Terremoto in Turchia: tv in lutto, speranze finite per l’attrice scomparsa

Tra la lunga lista di coloro che sono morti nel terribile terremoto che ha scosso la Turchia meridionale c’è un’amata attrice, nota come la regina delle soap opera turche che stanno riscuotendo tanto successo anche nel nostro Paese. Protagonista di fiction come ‘Sila’ ed ‘Ezel’ e di ‘Madre’, che ha scatenato la febbre per le soap opera, Cansu Dere, è una star assoluta nel suo paese, la Turchia.

Cansu Dere, nata ad Ankara nel 1980, era figlia di immigrati turchi provenienti da Grecia e Bulgaria. Ha studiato Archeologia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Istanbul, poi ha fatto piccoli lavoretti in spot pubblicitari. Nel 2000 ha optato per Miss Universo, concorso a cui non ha potuto partecipare, per decisione del governo turco, in quanto si è tenuto nella vicina Cipro, paese che da anni era in contrasto con la Turchia.

Cansu Dere, l’attrice morta nel terremoto della Turchia

Negli anni 2002 e 2003 ha sfilato su importanti passerelle di moda a Parigi per importanti marchi e rinomati fotografi. E da lì è passato alla recitazione. La sua prima occasione è arrivata con la serie ‘Metropalas‘, nel 2004, di cui era già protagonista. Altri ne sarebbero arrivati ​​dopo, sempre nel ruolo principale, oltre a cinque film.

Da quando il 6 febbraio un terribile terremoto di magnitudo 7,8 ha devastato diverse città e territori nel nord della Siria e in Turchia, l’attrice 42enne è scomparsa. L’angoscia e la preoccupazione aumentano ogni giorno perché le possibilità di ritrovare Cansu Dere viva si stanno esaurendo.

Secondo fonti ufficiali, sono già oltre 17.000 le vittime del terribile terremoto che ha scosso il sud del Paese turco e il nord della Siria, un numero che continua a crescere, ma che sta cercando di ridursi il più possibile grazie a il duro lavoro di agenti e corpi delle forze speciali che hanno raggiunto i territori colpiti per cercare tra le macerie il numero massimo di sopravvissuti. Molti fan di Cansu Dere si sono riversati sul suo account Instagram per commentare le sue foto e inviare preghiere.