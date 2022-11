Ha avuto una carriera di quasi trent’anni come attrice in televisione e film, poi la malattia, un tumore, la guarigione e oggi la nuova vita come cantante. Nel frattempo Alicia Witt ha dovuto affrontare anche una gravissima perdita. Nel 2021 i genitori sono stati trovati senza vita all’interno della loro casa di Sussex Lane.

“Chiedo un po’ di privacy in questo momento per addolorarmi e per avvolgere la mia testa attorno a questa svolta degli eventi e a questa perdita surreale”, aveva spiegato Alicia Witt. Le sue parole in un comunicato stampa diffuso dopo la scomparsa dei genitori: Robert e Diane Witt. Lunedì, l’ ex guest star di The Walking Dead ha condiviso la sua eccitazione e il suo orgoglio dopo aver suonato. Uno spettacolo davanti a un pubblico dal vivo, da tutto esaurito, presso la sede della City Winery Nashville a Nashville, nel Tennessee.

Alicia Witt, l’attrice guarisce dal cancro e diventa cantante

“Ho il cuore pieno di gratitudine e sono senza parole dopo la scorsa notte. Grazie a così tanti che hanno viaggiato da vicino e da lontano per essere presenti al mio spettacolo (tutto esaurito!) @citywinerynsh”, ha scritto nella sua didascalia su Instagram. E sempre su Instagram Alicia Witt, 47 anni, ha condiviso le immagini di se stessa mentre festeggia l’ultima seduta di chemioterapia. Una serie di foto scattate prima di sottoporsi a una mastectomia unilaterale. Per l’attrice è stato un anno molto pesante, ma ora la voglia di vivere è così grande e forte che ha deciso di seguire la passione per la musica.

Nelle foto pubblicate su Instagram Alicia Witt mostra il certificato dell’ultima chemioterapia. Sulla sedia dell’ospedale, con un particolare copricapo che viene utilizzato dalle persone sottoposte alla terapia per ridurre al minimo la caduta dei capelli. “Poco più di 2 mesi fa, ho avuto il mio ultimo ciclo di terapia chimica prima della mia mastectomia”, aveva rivelato nella sua lunga didascalia. Poi aveva ringraziato ill suo medico, il dottor Habib Doss.

“Anche se fino a dopo la mastectomia non sapevamo ancora con assoluta certezza che la malattia era completamente guarita dal mio seno sinistro, questo ha segnato la fine del mio carboplatino/taxotere, + herceptin/perjeta”, aveva scritto Alicia Witt. L’attrice ha parlato del tumore solo dopo la guarigione. “Desideravo profondamente mantenere la mia diagnosi privata fino a quando non fosse guarita al 100%”, aveva spiegato. Poi aveva scritto di essere “così grata a coloro che hanno mantenuto privata la mia battaglia contro il cancro”.