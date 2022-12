Fiori d’arancio per la coppia Vip, ma lo dicono solo dopo. Ebbene si, lo hanno comunicato ai fan solo a celebrazione conclusa e con il sorriso sulle labbra. Per l’attore è e resterà sempre un giorno indimenticabile che ha deciso di festeggiare tra gli affetti più cari. Stiamo parlando di Massimiliano Gallo e della splendida moglie Shalana Santana.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana sposi, il matrimonio in gran segreto. Uno scatto a celebrazione conclusa e una frase con cui l’attore interprete della serie Rai “Vincenzo Malinconico” ha finalmente comunicato a tutti il grande passo. Il giorno del fatidico ‘si’ è arrivato e con esso anche un nuovo capitolo di vita da scrivere insieme alla neo-sposina Shalana: “Volevamo scomparire per un attimo… Volevamo viverci questo momento in maniera completamente privata… E lo abbiamo fatto solo con i nostri figli. Adesso, “abboffateci” di auguri…”.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana sposi, il matrimonio in gran segreto

Un messaggio che non poteva che andare incontro agli auguri più sentiti dei fan ma anche di amici e colleghi che hanno commentando il post felicitandosi della bellissima notizia annunciata: Stefano Di Martino, Mara Venier, Caterina Balivo e Antonella Clerici, per citarne alcuni. Ma chi è la moglie dell’attore italiano? Shalana Santana è di origini brasiliane. La coppia si sposa dopo 7 lunghi anni di fidanzamento. Dal giorno del colpo di fulmine avvenuto a una cena non si sono più lasciati.

“È una storia molto bella, e soprattutto è una persona che mi sta vicino. E non è semplice quando inizi ad avere tutti questi impegni. C’è bisogno di una persona che ti sopporta, oltre che a supporto. È una persona che devo ringraziare, perché mi sta veramente vicino in un modo speciale”. E ancora: “Il matrimonio? Diciamo che ci stiamo pensando”, erano state le parole di Massimiliano Gallo a proposito del suo amore per Shalana, ex di Alessandro Lukacs.

Un passo importante, dunque, divenuto realtà. Per l’attore il matrimonio con Shalana Santana è il secondo. Infatti Gallo è papà di Giulia, frutto d’amore della precedente storia tra Massimiliano e una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Lei, attrice di origini brasiliane, era precedentemente legata al dentista napoletano (noto ai più come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello).