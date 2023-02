Lutto per l’attore dopo la prematura scomparsa della moglie. L’annuncio è arrivato sui social, dove l’attore ha pubblicato una foto della sua mano che tiene quella della sua compagna di vita. “Il mio bellissimo sorriso è senza dolore, vive nel suo nuovo corpo accanto a Gesù”, così ha scritto a corredo dello scatto.

Nella foto pubblicata dall’attore ci sono le loro mani giunte, con le fedi ben visibili.”Per favore, rispettate la nostra privacy durante questo periodo di dolore. Non fare domande”, ha continuato, chiedendo poi ai suoi follower: “Se avete foto di noi e del nostro amore postatele qui sotto”. Ha anche condiviso una foto della coppia insieme sul suo account Twitter e ha scritto: “Il mio centro. Il mio tutto. Il mio sorriso.’

Leggi anche: “Trovato in condizioni choc”. Lutto nel cinema per la morte dell’attore: la scoperta sul corpo





Attore John Schneider in lutto per la morte della moglie Alicia

“Infine… abbraccia forte coloro che ami e fagli sapere i tuoi sentimenti. Noi lo abbiamo sempre fatto”, ha concluso l’attore John Schneider sconvolto per il lutto. L’attore tra 1979 ed il 1985 ha interpretato il ruolo di Bo Duke nella celebre serie televisiva Hazzard e in The Midnight Special, che nel cast poteva vantare artisti come Donna Summer e Tina Turner.

L’attore John Schneider e la moglie Alicia Allain si sono sposati il ​​25 settembre 2019, in una cerimonia intima nella stalla dei John Schneider Studios a Holden, in Louisiana. L’attore è stato precedentemente sposato con Tawny Little dal 1983 al 1986 ed Elvira “Elly” Schneider dal 1993 al 2019. Lui ed Elly hanno tre figli insieme: il figlio Chasen e le figlie Karis e Leah. Alicia Allain era nata nel 1969 in Louisiana e aveva lavorato come attrice in film come Leather Jackets, Caged Fear, Almost Hollywood e Auto Focus. Dopo la sua carriera cinematografica, Allain ha creato la sua compagnia di intrattenimento, la Maven Entertainment.

Ha lavorato come produttrice di quasi 20 film dal 1995 al 2022 e attualmente ha altri due progetti che dovrebbero uscire. La moglie dell’attore si è spenta martedì 21 febbraio 2023 nella sua casa e circondata dalla famiglia. La donna ha combattuto contro il cancro al seno per diversi anni dopo che le era stato diagnosticato nel 2019. Poco dopo ha scoperto di avere solo pochi anni di vita, quando un dermatologo le aveva diagnosticato anche un tumore alla pelle.