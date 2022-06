Attimi di terrore per Lorena Bianchetti, la super religiosa conduttrice di “A Sua Immagine”. Il tutto è successo durante la registrazione di una puntata in mare aperto. La donna, che è la padrona di casa del programma dal 2014, si trovava a Marsala mentre stava registrando da una barca una nuova puntata di A Sua Immagine. Ad un certo punto la conduttrice doveva scendere dalla barca, ma proprio sul più bello è scivolata. La donna è entrata nel panico e ha iniziato a urlare.

Attimi di terrore per Lorena Bianchetti che ha persino detto qualche parolaccia: “Scivolo! Scivolo! Ca…o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca…o!“. Solo una volta ritornata sull’imbarcazione, ha esclamato: “È un inizio stupendo!“. Naturalmente l’ironia sui social è divampata in pochi attimi. Un utente ha scritto: “Parli sempre di quell’uomo che poteva camminare sulle acque, ma tu non sei capace!”. Tanti altri molto blasfemi, ma alcuni anche molto divertenti.

Attimi di terrore per Lorena Bianchetti che però sono terminati con una bella risata e un’esperienza in più. C’è da dire che la conduttrice ovviamente sta bene e lo scivolone in acqua è stato più comico che grave. Come qualcuno ricorderà, Lorena Bianchetti è diventata mamma a 44 anni. A riguardo la conduttrice ha detto: “Questo figlio è un dono di Dio”, ha dichiarato a Gente Lorena Bianchetti nel dicembre del 2018.

E ancora: “Dopo il primo anno di matrimonio il figlio che tanto desideravo non arrivava. Non c’era niente che non andasse ma non riuscivo a restare incinta. È un sogno che diventa realtà. Ho desiderato diventare mamma. Ora il desiderio si realizza. Sono pazza di gioia! Il nome?”.

Lorena Bianchetti cade in mare durante le riprese di #ASuaImmagine 😂😅 pic.twitter.com/44dQTCPSLH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 23, 2022

“Ci piaceva Sofia, ma abbiamo scoperto che è il nome più gettonato tra le nuove generazioni. Abbiamo deciso di pensarci su ancora un po’. Intanto sto preparando la cameretta, rosa e bianca con tanti fiocchi. Il parto lo confesso, mi fa un po’ paura“. Tutto è bene ciò che finisce bene.

