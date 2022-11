Ashley Dunn Bratcher è stata una delle protagoniste di Vite al limite, il programma in onda su Real Time con il dottor Younan Nowzaradan, un chirurgo iraniano-americano di 74 anni, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica. Il dottor Now è considerato uno dei massimi esperti del trattamento dell’obesità e delle tecniche laparoscopiche di bypass gastrico, che esegue anche su pazienti ad alto rischio.

Tanti pazienti sono passati sotto i ferri del mitico dottor Nowzaradan. Alcuni sono riusciti a ottenere ottimi risultati, altri non hanno proseguito il percorso di dimagrimento mentre altri ancora sono purtroppo morti. Tra i casi più noti quelli di Amber Rachdi, una 24enne residente a Troutdale, che è riuscita a passare da 298 chili a 70 o Ashley Dunn Bratcher.

Ashley Dunn Bratcher di Vite al limite oggi: come è diventata

Come molti pazienti che partecipano alla trasmissione Vite al Milite, Ashley Dunn Bratcher ha avuto una infanzia molto difficile. È stata abbandonata dalla madre e ha subito violenza sessuale. Ashley si è rivolta al dottor Now per affrontare e risolvere i suoi problemi di obesità, al suo ingresso nel programma infatti Ashley pesava 300 chili, sembrava davvero impossibile riuscire a dimagrire.

A causa del suo peso, Ashley Dunn Bratcher era ridotta quasi all’immobilità e solo il medico iraniano poteva aiutarla. Così si è rivolta al dottor Nowzaradan e dopo un primo dimagrimento e diversi incontri la giovane è tornata nella famosa clinica di Houston per sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica.

Grazie all’intervento la vita di Ashley Dunn Bratcher è cambiata tantissimo. Da 300 chili oggi pesa 80 chili: “La mia avventura all’interno del docu-reality è stata difficile e psicologicamente complicata, quasi una montagna russa. Il tutto è stato per me emotivamente provante, ma io non ho mai mollato così come non sto mollando ora continuando a prendermi cura di me”, ha scritto sui social la giovane, madre di due bambini.